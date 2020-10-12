«Металлург» второй раз в сезоне обыграл ЦСКА

Победная серия «сталеваров» продлилась до четырёх матчей.

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Магнитогорский «Металлург» во второй раз в сезоне обыграл московский ЦСКА. Встреча между «сталеварами» и «армейцами» закончилась со счётом 6:4 в пользу «сталеваров».



В течение всей игры магнитогорцы вели в счёте. Первые три гола в матче были заброшены за 33 секунды. Сначала счёт «размочил» Андрей Чибисов, затем Павел Карнаухов сравнял, но Егор Мартынов вновь вывел «сталеваров» вперёд. После этого, в концовке отрезка Андрей Нестрашил забил в ворота ЦСКА третью шайбу.

Второй период начался с гола «армейцев», который забил Марио Кемпе. Спустя несколько минут Егор Яковлев сделал счёт 4:2, а Александра Шарыченкова в воротах ЦСКА поменял Всеволод Скотников. Затем ещё один гол отыграл Андрей Локтионов, который прервал голевую засуху из более чем 50 матчей. Отметим, что форвард москвичей забил своей бывшей команде. Через пару минут после Андрея Локтионова Максим Карпов в первый раз пробил Вселовода Скотникова и вновь увеличил разницу до двух шайб.

Заключительный период игры подарил зрителям две заброшенные шайбы. В первой четверти отрезка Максим Мамин отыграл один гол. После ЦСКА начал атаковать, а в концовке решил снять вратаря. В итоге Семён Кошелев забросил последнюю шайбу в пустые ворота «армейцев». Итоговый счёт встречи — 6:4 в пользу «Металлурга».

Отметим, что в текущем сезоне «Металлург» стал первой командой, которой удалось забросить в ворота «армейцев» больше четырёх шайб. Также «Магнитка» — единственная в лиге обыграла ЦСКА второй раз в сезоне. Как отметил тренер магнитогрцев Александр Гольц, сегодня «сталеварам» удалось реализовать все свои моменты. Также специалист прокомментировал отсутствие на скамейке Ильи Воробьёва, у которого после первичного теста был выявлен коронавирус.

«Мы рады победе, настроились сегодня, был хороший соперник. Мы реализовали свои моменты. Без главного тренера работалось тяжелее, пришлось перестроиться, но всё закончилось хорошо, мы рады»,— прокомментировал победу над ЦСКА тренер «Металлурга» Александр Гольц.

Добавим, следующий матч «Металлург» также проведёт на собственной площадке. В среду, 12 октября, «Магнитка» сыграет с «Авангардом». Прямую трансляцию встречи смотрите на телеканале ОТВ и на сайте 1obl. tv.

«Металлург» (Магнитогорск) 6:4 ЦСКА (Москва) (3:1; 2:2; 1:1)

Голы:

5:58. Андрей Чибисов, «Металлург», 1:0

6:13. Павел Карнаухов, ЦСКА, 1:1

6:31, Егор Мартынов, «Металлург», 2:1

15:01. Андрей Нестрашил, «Металлург», 3:1

21:43. Марио Кемпе, ЦСКА, 3:2

23:36. Егор Яковлев, «Металлург», 4:2

26:03. Андрей Локтионов, ЦСКА, 4:3

29:30. Максим Карпов, «Металлург», 5:3

44:21. Максим Мамин, ЦСКА, 5:4

59:19. Семён Кошелев, «Металлург», 6:4

Статистика матча: Броски: 41-69; Броски в створ: 23-34; Голы: 6-4; Вбрасывания: 25-40; Блокированные броски: 13-10; Силовые приемы: 31-13; Время в атаке: 08:02-09:56; Штраф: 6-12.

Голы и лучшие моменты встречи: