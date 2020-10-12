«Металлург» скрестит клюшки с ЦСКА

«Сталевары» попытаются одержать четвёртую победу подряд.

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«Металлург» во второй раз в сезоне встретится с московским ЦСКА. Встреча команд состоится сегодня, 12 октября, в Магнитогорске.



Предыдущий матч «Магнитки» против ЦСКА прошёл 19 сентября этого года в Москве и закончился победой магнитогрцев со счетом 4:2. Всего в рамках КХЛ клубы играли между собой 34 раза, одержав по 17 побед. Отметим, что последний магнитогорский матч между «Металлургом» и ЦСКА проходил 28 ноября прошлого года и завершился победой москвичей 3:1.

К игре обе команды подходят с победными сериями. На счету магнитогорцев трёхматчевый выезд, в котором команда Ильи Воробьёва одержала три победы и набрала 100% возможных очков. Кроме того, в активе «Магнитки» четыре победы в пяти прошедших встречах и пятое место в Восточной конференции КХЛ с 20 баллами и десятью победами в 14 играх.

ЦСКА к текущей игре подходит с более внушительной победной серией. Подопечные Игоря Никитина не проигрывают уже шесть матчей подряд. Последний раз «армейцы» уступили именно «Магнитке». Отметим, что сейчас команда из Москвы занимает первое место на Западе КХЛ, имея в своём активе всего два проигранных матча и 25 набранных очков.

Встреча «Металлурга» и ЦСКА состоится сегодня, 12 октября, в 19:00 по челябинскому времени. Отметим, что матч в прямом эфире покажет медиахолдинг ОТВ. Прямую трансляцию игры «сталеваров» против «армейцев» смотрите на сайте 1obl.tv и телеканале ОТВ.