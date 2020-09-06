«Металлург» разгромил на своём льду ХК «Сочи»

«Сталевары» одержали вторую победу подряд.

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Со счётом 6:0 в пользу «Металлурга» закончился матч между магнитогорской командой и ХК «Сочи». Игра прошла сегодня, 6 сентября, на домашней арене «сталеваров».



Первую шайбу магнитогорцы забросили в стартовом периоде. Отличился Андрей Нестрашил. Затем, во втором игровом отрезке Максим Карпов открыл счёт голам за «Металлург», после чего всё тот же Андрей Нестрашил оформил дубль. В концовке второго периода Тэйлор Бек записал гол на свой счёт.

В периоде под номером 3 «Магнитка» забила дважды. Сначала Юхо Ламмико довёл цифры на табло до разгромных 5:0, а после Тэйлор Бек забил вторую свою шайбу и установил окончательный счёт встречи 6:0, победа магнитогорцев.

Отметим, что ворота «сталеваров» в этой игре защищал Юхо Олкинуора, который провёл игру «на ноль». Также «Металлург» одержал вторую победу подряд. Следующий матч подопечные Ильи Воробьёва вновь проведут на своей площадке. В Магнитогорск в среду, 9 сентября, приедет хабаровский «Амур».

«Металлург» (Магнитогорск) 6:0 ХК «Сочи» (Сочи) (1:0; 3:0; 2:0)

Голы:

8:44. Андрей Нестрашил, «Металлург», 1:0

30:37. Максим Карпов, «Металлург», 2:0

34:32. Андрей Нестрашил, «Металлург», 3:0

37:33. Тэйлор Бек, «Металлург», 4:0

44:06. Юхо Ламмико, «Металлург», 5:0

55:17. Тэйлор Бек, "Металлург, 6:0

Статистика матча: Броски: 54-60; Броски в створ: 32-34; Голы: 6-0; Вбрасывания: 37-22; Блокированные броски: 9-12; Силовые приемы: 25-12; Время в атаке: 11:31-10:04; Штраф: 8-8.

Голы и лучшие моменты игры: