Со счётом 6:0 в пользу «Металлурга» закончился матч между магнитогорской командой и ХК «Сочи». Игра прошла сегодня, 6 сентября, на домашней арене «сталеваров».
Первую шайбу магнитогорцы забросили в стартовом периоде. Отличился Андрей Нестрашил. Затем, во втором игровом отрезке Максим Карпов открыл счёт голам за «Металлург», после чего всё тот же Андрей Нестрашил оформил дубль. В концовке второго периода Тэйлор Бек записал гол на свой счёт.
В периоде под номером 3 «Магнитка» забила дважды. Сначала Юхо Ламмико довёл цифры на табло до разгромных 5:0, а после Тэйлор Бек забил вторую свою шайбу и установил окончательный счёт встречи 6:0, победа магнитогорцев.
Отметим, что ворота «сталеваров» в этой игре защищал Юхо Олкинуора, который провёл игру «на ноль». Также «Металлург» одержал вторую победу подряд. Следующий матч подопечные Ильи Воробьёва вновь проведут на своей площадке. В Магнитогорск в среду, 9 сентября, приедет хабаровский «Амур».
«Металлург» (Магнитогорск) 6:0 ХК «Сочи» (Сочи) (1:0; 3:0; 2:0)
Голы:
8:44. Андрей Нестрашил, «Металлург», 1:0
30:37. Максим Карпов, «Металлург», 2:0
34:32. Андрей Нестрашил, «Металлург», 3:0
37:33. Тэйлор Бек, «Металлург», 4:0
44:06. Юхо Ламмико, «Металлург», 5:0
55:17. Тэйлор Бек, "Металлург, 6:0
Статистика матча: Броски: 54-60; Броски в створ: 32-34; Голы: 6-0; Вбрасывания: 37-22; Блокированные броски: 9-12; Силовые приемы: 25-12; Время в атаке: 11:31-10:04; Штраф: 8-8.
Голы и лучшие моменты игры: