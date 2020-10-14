Лидеры Восточной конференции КХЛ встретятся в Магнитогорске

«Металлург» в третий раз в сезоне сыграет против «Авангарда».

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Встреча лидеров Восточной конференции чемпионата КХЛ состоится сегодня, 14 октября, в Магнитогорске. Местный «Металлург» на своём льду примет омский «Авангард».



Встреча станет уже третьей между командами в текущем регулярном чемпионате. Предыдущие игры, проходившие в Магнитогорске и Балашихе, оставались за хоккеистами «Авангарда». Отметим, что в этом игровом году «сталеварам» ещё ни разу не удалось забросить шайбу в ворота омичей. Всего же в истории КХЛ «лисы» и «ястребы» сходились в 44 очных матчах, 23 раза «Авангард» брал верх.

Обе команды к текущей встрече подходят с победными сериями. Омичи не проигрывают две игры подряд, на счету магнитогорцев — пять встреч без поражений. Отметим, что в понедельник команда Ильи Воробьёва на своём льду обыграла ЦСКА, став первой в текущем сезоне КХЛ командой, которая дважды побеждала «армейцев». В свою очередь именно москвичи нанесли «Авангарду» последнее поражение.

Добавим, что на игре не будут присутствовать главный тренер магнитогорцев Илья Воробьёв и нападающий Богдан Потехин. Ранее у них был выявлен коронавирус. Сейчас наставник и хоккеист «Магнитки» находятся на самоизоляции.



Игра «Металлурга» против «Авангарда» состоится сегодня, 14 октября, в Магнитогорске. Матч в прямом эфире на сайте 1obl.tv и телеканале ОТВ покажет медиахолдинг ОТВ. Начало встречи — в 19:00 по челябинскому времени.