«Металлург» одержал пятую победу подряд

Магнитогорцы впервые в сезоне переиграли «Авангард».

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«Металлург» одержал победу в пятом матче подряд. Команда из Магнитогорска в драматичном матче обыграла «Авангард» со счётом 3:0. «Сталевары» обыграли омичей впервые в этом сезоне, проиграв им две игры до этого.



Первый гол магнитогорцы забросили во втором периоде встречи. Андрей Нестрашил отдавал пас на открывающегося Данилу Юрова, однако шайба попала в конёк защитнику «Авангарда» Алексею Береглазову и оказалась в воротах.

Напряжённой вышла концовка встречи. Третий период «Авангард», пытаясь сравнять счёт, проводил в атаке. В концовке Боб Хартли принял решение снять вратаря. В итоге при передаче в своей зоне у Корбэна Найта сломалась клюшка. Его оплошность воспользовался Харри Песонен, который отправил шайбу в пустые ворота. Затем омичи вновь сняли вратаря, игра перешла на их половину поля и Андрей Чибисов в третий раз поразил ворота «Авангарда». Итоговый счёт встречи — 3:0 в пользу «Металлурга».

Отметим, что победа в этом матче стала для «Магнитки» первой над «Авангардом» в текущем сезоне. Также первую игру «на ноль» провёл вратарь Василий Кошечкин. После встречи в активе «Металлурга» 24 очка. Теперь магнитогорцы находятся на чистом втором месте в Восточной конференции КХЛ.

Следующий матч «Магнитка» вновь проведёт на своей площадке. В пятницу, 16 октября, «сталевары» встретятся с «Нефтехимиком». Прямую трансляцию игры смотрите на сайте 1obl. tv и на телеканале ОТВ.

«Металлург» (Магнитогорск) 3:0 «Авангард» (Омск) (0:0; 1:0; 2:0)

Голы:

30:55. Андрей Нестрашил, «Металлург», 1:0

59:03. Харри Песонен, «Металлург», 2:0

59:39. Андрей Чибисов, «Металлург», 3:0

Статистика матча: Броски: 50-54; Броски в створ: 29-26; Голы: 3-0; Вбрасывания: 22-32; Блокированные броски: 16-11; Силовые приемы: 32-20; Время в атаке: 12:24-10:19; Штраф: 8-2