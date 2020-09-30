«Металлург» прервал серию из двух поражений победой над «Локомотивом»

Судьба игры решилась в серии буллитов.

Послушать 00:00

Магнитогорский «Металлург» прервал серию из двух поражений подряд. Подопечные Ильи Воробьёва в Ярославле в серии буллитов одержали победу на местным «Локомотивом» со счётом 4:3.

Команды начали забивать голы уже в первом периоде. Счёт «размочил» игрок ярославцев Роман Савченко, однако уже в следующей атаке защитник «Металлурга» Егор Яковлев восстановил равенство. Для 44-го номера «Магнитки» этот гол стал первым в текущем сезоне КХЛ. Во втором периоде первым голом за магнитогорцев отличился Семён Кошелев. Нападающий, которого недавно обменяли из «Авангарда» на пятачке подставил клюшку под бросок Андрея Нестрашила.

Третий период «Металлург» начал с преимуществом 2:1, однако в середине отрезка Егор Коршков вновь сравнял счёт, а затем Павел Красковский во второй раз за матч вывел «Локомотив» вперёд. «Сталевары» в концовке периода поменяли вратаря на шестого полевого игрока и это принесло свои плоды. В расстановке 6 на 5 Егор Мартынов подключился к атаке и броском с колена перевёл игру в овертайм. Отметим, что для защитника «Металлурга» этот гол также стал первым в текущем сезоне.

Овертайм команды провели на высоких скоростях. В формате 3 на 3 большая часть пятиминутки проходила в зоне «Локомотива», но закончить встречу без серии буллитов ни магнитогорцы, ни ярославцы не смогли. В итоге матч перешёл в серию штрафных бросков, где всё решилось в самом последнем, 5-м раунде. Егор Яковлев реализовал свою попытку, а вот хоккеист ярославцев Георгий Иванов не смог пробить Василия Кошечкина, который оставил свои ворота в неприкосновенности.

Таким образом, «Металлург» прерывает серию из двух поражений подряд, а также возвращается в Магнитогорск после двух игр на выезде. Следующую свою встречу «сталевары» сыграют в пятницу, 2 октября. В гости к «Магнитке» приедет «Автомобилист».

«Локомотив» (Ярославль) 3:4Б «Металлург» (Магнитогорск) (1:1; 0:1; 2:1; 0:1)

Голы:

6:23. Роман Савченко, «Локомотив», 1:0

7:03. Егор Яковлев, «Металлург», 1:1

24:21. Семён Кошелев, «Металлург», 1:2

47:50. Егор Коршков, «Локомотив», 2:2

55:25. Павел Красковский, «Локомотив», 3:2

58:58. Егор Мартынов, «Металлург», 3:3

65:00. Егор Яковлев, «Металлург», 3:4

Статистика матча: Броски: 64-55; Броски в створ: 35-28; Голы: 3-3; Вбрасывания: 37-31; Блокированные броски: 17-16; Силовые приемы: 17-15; Время в атаке: 11:48-08:42; Штраф: 4-4.