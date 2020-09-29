«Металлург» сыграет с «Локомотивом» в Ярославле

Сталевары постараются прервать серию поражений.

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Магнитогорский «Металлург» продолжает выездную серию матчей. В её рамках сегодня, 29 сентября, «сталевары» сыграют с ярославским «Локомотивом».



История противостояний «Металлурга» и «Локомотива» в рамках чемпионатов КХЛ насчитывает 26 встреч, в 15 из них сильнее была команда из Ярославля. Последний очный матч состоялся в декабре прошлого года и закончился победой «железнодорожников» по буллитам со счётом 3:2.

В Ярославль магнитогорцы приезжают с серией из 2 поражений в 5 матчах. «Металлург» уступил 2 раза подряд, сначала «Витязю», а затем «Авангарду». «Локомотив» в свою очередь в пятницу, 25 сентября, проиграл «Нефтехимику» с минимальным счётом 2:3. Отметим, что в текущем чемпионате КХЛ ярославцы сыграли 6 игр и уступили только в 2-х из них.

Встреча «Металлурга» против «Локомотива» состоится сегодня, 29 сентября, на «Арене-2000» в Ярославле. Начало матча — в 21:00 по челябинскому времени.