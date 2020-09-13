«Металлург» на своём льду переиграл «Торпедо»

«Сталевары» одержали победу со счётом 3:1.

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Магнитогорский «Металлург» одержал победу в последнем матче первой домашней серии сезона. «Сталевары» обыграли «Торпедо» из Нижнего Новгорода со счётом 3:1.

Единственную шайбу в первом периоде забросил Николай Прохоркин. Форвард «Металлурга» добил шайбу в пустые ворота после броска Андрея Нестрашила. Во вторые 20 минут магнитогорцы получили меньшинство, но Максим Карпов вышел 1 на 1 с вратарём гостей и заработал буллит, который сам же и реализовал. Затем «Металлург» забил, играя в большинстве. После сольного прохода защитник Егор Яковлев отдал пас в пустой угол, где шайбу в ворота переправил Андрей Нестрашил. Гости отыграли 1 гол за 5 минут до конца второго периода. Дальний бросок Брэди Остина в большинстве подправил Кирилл Ураков.

В периоде под номером 3 магинтогрцы большинство времени играли вторым номером, отбивая атаки гостей и проводя больше времени в защите. Это вылилось в два удаления подряд, однако «Металлург» в формате 3 на 5 не дал гостям реализовать лишнего. За 2,5 минуты до конца встречи «Торпедо» заменило вратаря шестым полевым, но защитник гостей нарушил правила в своей зоне. «Магнитка» провела последние минуты встречи с шайбой, отдав инициативу нижегородцам лишь за 30 секунд до конца. «Торпедовцы» вновь сняли вратаря и провели несколько бросков, но во второй раз пробить Юхо Олкинуору не смогли. Итоговый счёт встречи — 3:1 в пользу «Металлурга».

Следующий матч магнитогорцы проведут в гостях. Во вторник, 15 сентября, «сталевары» выйдут на лёд против ХК «Сочи».

«Металлург» (Магнитогорск) 3:1 «Торпедо» (Нижний Новгород) (1:0; 2:1; 0:0)

Голы: 3:16. Николай Прохоркин, «Металлург», 1:0 24:35. Максим Карпов, «Металлург, 2:0 32:21. Андрей Нестрашил, «Металлург», 3:0 35:00. Кирилл Ураков, «Торпедо», 3:1

Статистика матча: Броски: 57-58; Броски в створ: 27-34; Голы: 3-1; Вбрасывания: 36-22; Блокированные броски: 10-12; Силовые приемы: 18-11; Время в атаке: 13:49-11:40; Штраф: 12-8.