Магнитогорский «Металлург» огласил состав на выезд

По маршруту «Сочи — Москва» отправятся 26 хоккеистов.

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На первый выезд магнитогорского «Металлурга» в новом сезоне КХЛ отправятся 26 хоккеистов. В их числе — молодой голкипер Глеб Моисеев и капитан «Магнитки» Сергей Мозякин, который впервые вышел на лёд в воскресной игре против «Торпедо». Состав «сталеваров» на серию гостевых игр огласили в пресс-службе команды.



«Вратари: Юхо Олкинуора, Василий Кошечкин, Глеб Моисеев; Защитники: Григорий Дронов, Артём Земчёнок, Михаил Пашнин, Владислав Сёмин, Егор Яковлев, Никита Хлыстов, Артём Минулин, Вадим Антипин, Илья Николаев; Нападающие: Тэйлор Бек, Сергей Мозякин, Сергей Плотников, Андрей Нестрашил, Николай Прохоркин, Андрей Чибисов, Харри Песонен, Юхо Ламмикко, Максим Карпов, Богдан Потехин, Егор Коробкин, Игорь Швырёв, Юрий Платонов, Никита Рожков»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе «Металлурга».

Напомним, в рамках выездной серии магнитогорцы проведут матчи с «Сочи» и ЦСКА. Между ними в четверг, 17 сентября, должна была быть игра против «Йокерита», но её перенесли на другую дату из-за двухнедельного карантина финской команды. Игроки «шутов» сели на самоизоляцию после игры с «Нефтехимиком».