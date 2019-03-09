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/ Андрей Коваленко: «Переходный период в «Металлурге» не затянется»

Андрей Коваленко: «Переходный период в «Металлурге» не затянется»

Глава профсоюза КХЛ подвел итоги первого раунда плей-офф.
сегодня в 18:52
  |  Хоккей

Известный в прошлом хоккеист, действующий глава профсоюза игроков и тренеров Континентальной Хоккейной Лиги Андрей Коваленко поделился мыслями об итогах первого раунда розыгрыша Кубка Гагарина. Особое внимание функционер заострил на двух грандах Восточной конференции — магнитогорском «Металлурге» и казанском «Ак Барсе».

По словам Андрея Коваленко он не удивлен столь раннему вылету обоих коллективов, поскольку сейчас они переживают процесс омоложения. Казанский коллектив, по мнению Андрея Коваленко, пройдет перестройку уверенно.

Что касается «Металлурга», то там еще осенью руководство запустило процесс смены поколений. Наверное, только в Ярославле молодежная школа и в целом вся вертикаль более сильная, чем в Магнитогорске. Поэтому я уверен, что ситуация у Геннадия Величкина и Ко под контролем, переходный период в «Металлурге» не затянется. — сказал Андрей Коваленко.

Оценил бывший хоккеист и ситуацию в Восточной конференции в целом. Оптимальнее всего, по мнению Андрея Коваленко, ситуация складывается для обидчиков «Магнитки» — уфимского «Салавата Юлаева».

Екатеринбург и Омск отдыхают уже неделю, а Нижний с Астаной рубятся до решающего седьмого поединка. В такой ситуации, на мой взгляд, оптимальной выглядит кубковая расстановка для Уфы. «Салават» после шести встреч с «Металлургом» и тонус не потерял, и возможность для отдыха получил. Так что на Востоке нас ждут не менее интригующие матчи, чем в сериях с участием ЦСКА и СКА. — заключил Андрей Коваленко.

Напомним, магнитогорский «Металлург» в этот четверг, 7 марта, проиграл «Салавату Юлаеву» в шестом матче серии и завершил выступление в плей-офф. Коллектив из Магнитогорска проиграл уфимцам в раундах навылет впервые с 2013 года.

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