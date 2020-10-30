«Металлург» на домашнем льду примет «Салавата Юлаева»

Принципиальные соперники встретятся впервые в этом сезоне.

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Домашнюю серию матчей продолжает магнитогорский «Металлург». Сегодня, 30 октября, «сталевары» встретятся с уфимским «Салаватом Юлаевым».



Эта встреча станет первой для команд в текущем сезоне. Ранее между магнитогорцами и уфимцами прошли 62 игры в КХЛ. Минимальное преимущество на стороне «Металлурга» — 32 победы против 30. Последний раз команды играли между собой в Казани в рамках «Кубка чемпионов». Тот матч также закончился победой «Магнитки» — 5:4. Последняя же игра в рамках чемпионатов КХЛ между «Металлургом» и «Салаватом Юлаевым» состоялась 23 февраля. В том матче в овертайме сильнее оказались уфимцы.

Есть в этой игре и дополнительная интрига. В форме «Салавата Юлаева» сегодня должен выйти на лёд защитник Евгений Бирюков. Игрок обороны всю карьеру провёл в составе «Металлурга», а сегодняшняя игра станет для него первой официальной против бывшей команды.

Хоккеисты в разной форме подходят к текущей игре. «Металлург» пока неважно проводит домашнюю серию. Команда Ильи Воробьёва проиграла в двух последних играх, причём в матче против «Сибири» «сталевары» ни разу не огорчили новосибирцев. На отрезке из пяти игр у «Металлурга» четыре поражения. «Салават Юлаев» в последних пяти матчах проиграл лишь дважды. В последней своей игре уфимцы взяли верх над «Амуром» — 4:1.

Встреча «Металлурга» против «Салавата Юлаева» состоится сегодня, 30 октября, в Магнитогорске. Начало игры — в 19:00 по челябинскому времени.