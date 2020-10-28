«Металлург» потерпел второе домашнее поражение подряд

«Сталевары» на своей площадке проиграли «Сибири».

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Второе поражение подряд на домашнем льду потерпел магнитогорский «Металлург». Команда Ильи Воробьёва со счётом 3:0 уступила новоибирской «Сибири».



Первый гол в ворота уральцев влетел в середине первого периода. Отличился Егор Миловзоров. В первые шесть секунд второго периода он же увеличил преимущество гостей. Затем в ворота Артёма Загидулина влетела ещё одна шайба, но судьи увидели помеху вратарю и отменили гол. Однако тренерский штаб «сталеваров» решил заменить Артёма Загидулина на Глеба Носова.

Третий период прошёл под преимуществом «Металлурга», но распечатать ворота «Сибири» уральцы не смогли. Более того, в концовке игры «сталевары» заменили голкипера на шестого полевого игрока, но получили гол в пустые ворота. Точку в матче поставил Микаэль Руохомаа.

Таким образом, «Металлург» проиграл второй домашний матч подряд. Следующую свою игру магнитогорцы также проведут дома. В пятницу, 30 октября, «сталевары» примут на своём льду уфимский «Салават Юлаев».

«Металлург» (Магнитогорск) 0:3 «Сибирь» (Новосибирск)

Голы:

14:28. Егор Миловзоров, «Сибирь», 0:1

20:06. Егор Миловзоров, «Сибирь», 0:1

59:36. Михаэль Руохомаа, «Сибирь», 0:3

Статистика матча: Броски: 59-44; Броски в створ: 32-20; Голы: 0-3; Вбрасывания: 26-26; Блокированные броски: 8-11; Силовые приемы: 23-15; Время в атаке: 13:50-08:57; Штраф: 4-8.