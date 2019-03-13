/ Йозеф Яндач: «По поводу собственного будущего я пока ничего сказать не могу»

Наставник магнитогорцев отметил, что хочет остаться в команде.

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Йозеф Яндач рассказал, что не владеет информацией касательного своего будущего. Тем не менее специалист хочет остаться в «Магнитке», чтобы продолжить начатое дело. Об этом наставник магнитогорцев рассказал в рубрике «Записки из тренерского блокнота» на официальном сайте КХЛ.

По поводу собственного будущего я пока ничего сказать не могу. С генеральным менеджером «Металлурга» Геннадием Величкиным мы договорились, что поговорим на эту тему на текущей неделе. Контракт у меня действует еще год, но будет ли он соблюден — зависит от руководителей клуба. Лично я хотел бы продолжить начатое дело, работать в Магнитогорске мне нравится. В плей-офф у нас не получилось, но в регулярном чемпионате команда продемонстрировала хорошую игру. Впрочем, это уже вопрос для руководства: оценивать свою работу я не буду. — сказал Йозеф Яндач.

Напомним, магнитогорский коллектив по итогам регулярного чемпионата занял третье место в Восточной конференции КХЛ, однако в плей-офф «Металлург», в ¼ финала уступил уфимскому «Салавату Юлаеву». Отметим, что в последний раз «сталевары» заканчивали выступление в первой стадии раундов навылет в 2013 году.