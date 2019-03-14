/ Скончался патриарх магнитогорского хоккея Глеб Лукин

Почетный гражданин Магнитогорска скончался в среду, 13 марта.

На 89-м году жизни скончался патриарх магнитогорского хоккея, почетный гражданин города металлургов, основатель и председатель спортивной судейской коллегии Магнитогорска Глеб Лукин. Его не стало в среду, 13 марта. О смерти Глеба Лукина сообщила пресс-служба хоккейного клуба «Металлург».

Глеб Викторович стоял у самых истоков магнитогорского хоккея, был свидетелем становления и развития этого вида спорта в «Магнитке», до конца жизни оставаясь верным хранителем славных победных традиций магнитогорской хоккейной команды. Вклад Глеба Викторовича в развитие хоккея в Магнитогорске сложно переоценить. — сообщает пресс-служба магнитогорской команды.

Администрация, тренеры и игроки команд «Металлург» и «Стальные лисы», а также болельщики магнитогорцев выражают глубокие соболезнованиями родным и близким Глеба Лукина.