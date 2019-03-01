/ «Металлург» и «Салават Юлаев» сойдутся в третьем матче ¼ финала Востока

Сайт «Первый областной» проведет текстовую трансляцию противостояния.

Магнитогорский «Металлург» продолжает серию плей-офф против «Салавата Юлаева». Сегодня, 1 марта, «сталевары» проведут третий матч ¼ финала Востока в Уфе. Сайт «Первый областной» проведет текстовую трансляцию игры.

За плечами команд два сыгранных матча и по одной победе. В первой игре, затянувшейся почти на 3 полных периода и 2 овертайма по 20 минут, победу с минимальным счетом 2:1 одержали магнитогорские хоккеисты. А вот в следующем матче «Металлург» не смог закрепить за собой преимущество в серии, пропустив 4 шайбы от уфимской команды, при этом забив лишь один гол.

Отметим, что в сегодняшней игре не сыграют защитник и форвард «Салавата» Филипп Ларсен и Антон Бурдасов, которые пропустят игру из-за травм. В составе «Магнитки» две игры по причине дисквалификации пропустит защитник Яков Рылов.

Именно при таких раскладах серия переезжает в Уфу. Сегодня, 1 марта, в 19:00 команды сыграют третий матч, по итогам которого один из клубов заберет себе преимущество в серии.