/ Йозеф Яндач продолжит работу в «Металлурге»

Об этом заявил генеральный менеджер «Металлурга» Геннадий Величкин.

Генеральный менеджер магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин на пресс-конференции по итогам сезона, которая состоялась вчера, 14 марта, сообщил, что главный тренер «сталеваров» Йозеф Яндач продолжит работу с командой. Двухлетний контракт с чешским специалистом был подписан в апреле прошлого года.

Кроме того, функционер подчеркнул, что сейчас тренерский и менеджерский состав «Металлурга» работает над поиском игроков для команды, однако, как пояснил Геннадий Величкин, это сложный и трудоемкий процесс, включающий в себя сразу несколько аспектов.

Тренерский штаб у нас на контрактах, все были подписаны на два года. В дополнение, чтобы меньше вопросов было, могу сказать, что в этом году все четыре тренера, я и мои помощники, работаем по кандидатурам игроков. Мы перелопатили примерно 250 фамилий, мы мониторим, просматриваем вживую игры, смотрим нарезки, разговариваем со скаутами, агентами, находим людей, которые близко и вживую видят этих игроков. Но вы же понимаете, что это не супермаркет — мы не заходим к прилавку, где есть ценник, и выбирай, что тебе нужно. Тебе нужны брюки, рубашка, пальто и шапка? Точно так же и здесь. Нам нужен правый, левый, центральный, вратарь, защитник. Все мониторим, ищем, но игрок это не продукт. У него есть мама, папа, семья, дети, школа, условия проживания и обучения. Несколько сотен факторов, чтобы найти общий язык с этим игроком. А второе — есть финансовая сторона. Все настолько сложно и тяжело. Чтобы вы понимали — закончилась последняя игра, мы отдохнули один день и вышли на работу. Вышли с утра, а домой пошли в 11 вечера — всем составом тренерского штаба и менеджеров. И такой график у нас сейчас каждый день. — сказал на пресс-конференции генеральный менеджер «Металлурга» Геннадий Величкин.

Напомним, магнитогорский «Метталлург» в текущем регулярном сезоне занял третье место в Восточной конференции КХЛ. В первом раунде «сталевары» попали на одного из своих принципиальных соперников — уфимского «Салавата Юлаева». Серия до 4 побед между командами затянулась на 6 матчей, по итогам которых во второй раунд плей-офф прошли хоккеисты из Уфы.

Отметим, что в последний раз «Металлург» заканчивал выступление в раундах на вылет на первой стадии в 2013 году. Тогда обидчиками магнитогорцев так же стали хоккеисты «Салавата».