«Металлург» на выезде сыграет с «Нефтехимиком»

Для команд эта встреча станет первой в текущем сезоне.

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Очередную выездную серию начинает магнитогорский «Металлург». «Сталеварам» предстоит провести на этой неделе три встречи, в Нижнекамске, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.



Выезд займёт у магнитогорцев всю рабочую неделю, а в первой его игре подопечные Ильи Воробьёва сойдутся с «Нефтехимиком».

Команды встретятся в очном матче впервые в текущем сезоне. Всего в рамках чемпионатов КХЛ между «Металлургом» и «Нефтехимиком» состоялось 38 встреч, в 26 из которых сильнее были магнитогорцы. Последний поединок с нижнекамцами «сталевары» провели 21 февраля этого года и завершили его победой 3:1.

К матчу клубы подходят с разными настроениями. На счету «Металлурга» две победы в пяти играх, а у «Нефтехимика» за этот же период на одну викторию больше. В последних своих матчах обе команды потерпели поражение, «Магнитка» уступила «Автомобилисту», а нижнекамцы «Салавату Юлаеву». Отметим, что на текущий момент «сталевары» занимают шестую строчку на Востоке КХЛ, а «Нефтехимик» — десятую.

Игра «Металлурга» против «Нефтехимика» пройдёт сегодня, 5 октября, в Нижнекамске. Начало встречи — в 21:00 по челябинскому времени. Отметим, что жители Челябинской области смогут посмотреть встречу на сайте 1obl. tv и на телеканале ОТВ.