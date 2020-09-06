Матч между «Металлургом» и «Сочи» пройдёт сегодня в Магнитогорске

Для «сталеваров» это будет уже вторая игра в рамках чемпионата КХЛ 2020/2021.

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Сегодня, 6 сентября, в Магнитогорске пройдёт матч между «Металлургом» и южной командой «Сочи». Встреча состоится на домашнем льду южноуральской команды.

«В текущем сезоне „южане“ провели 1 матч, в котором потерпели поражение. Заброшено шайб — 1, шайб пропущено — 3. Штрафное время сочинцев — 2 минуты, штрафное время соперников — 6 минут. »,— рассказали в пресс-службе «Металлурга».

Что касается игроков Магнитки, в новом сезоне КХЛ хоккеисты провели первый матч с китайским «Куньлунем», и тоже на домашнем льду. Удача оказалась на стороне «сталеваров»: игра закончилась со счётом 2:1 в пользу «Металлурга». Отметим, что «сталевары» получили преимущество ещё в самом начале игры, причём как игровое, так и численное. Однако в первом периоде забить гол не смогли. Вторая шайба была забита буквально за секунду до конца матча.

Отметим, что играть друг против друга команды будут уже пятый сезон подряд. Раньше матчи проходили как в Сочи, так и в Магнитогорске.

Сегодня встреча «Металлурга» и «Сочи» состоится в 17:00 по челябинскому времени в Магнитогорске на арене «Металлург».