Гол «Металлурга» в ворота «Сочи» признан одним из лучших на прошедшей игровой неделе

КХЛ высоко оценила комбинацию легионеров «Магнитки».

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Шестой гол магнитогорского «Металлурга» в ворота ХК «Сочи» в очном матче команд, состоявшемся в воскресенье, 6 сентября, признан одним из лучших на прошедшей игровой неделе КХЛ. Шайба была заброшена в большинстве в концовке третьего периода, стала последней в матче и заняла второе место в подборке 10 лучших.



Гол в ворота сочинцев записал на свой счёт новичок «Магнитки» Тэйлор Бек, а ассистировал ему финн Харри Песонен. Первый получил пас в своей зоне, затем отдал передачу одноклубнику на входе в атаку. Харри Песонен обошёл защитника гостей и выдал Тэйлору Беку прострельный пас, который канадец переправил в ворота.

Отметим, что лучшим голом недели признана седьмая шайба ярославского «Локомотива» в ворота «Спартака» из Москвы. Та встреча закончилась со счётом 7:1 в пользу «железнодорожников». Также КХЛ отметила шайбы, забитые игроками ЦСКА, рижского «Динамо» и «Ак Барса».

Напомним, матч между «Металлургом» и «Сочи» завершился разгромом гостей 6:0. У магнитогорцев в неприкосновенности собственные ворота оставил голкипер Юхо Олкинуора, для которого эта игра стала дебютной в регулярном чемпионате. По две голевые передачи отдали Харри Песонен, Григорий Дронов и Андрей Чибисов, а Андрей Нестрашил и Тэйлор Бек отличились дублями. Также в ворота гостей забивали Максим Карпов и Юхо Ламмико.

В среду, 9 сентября, «Металлург» принимал на своём льду хабаровский «Амур» и выиграл со счётом 3:1. Эта победа стала для подопечных Ильи Воробьёва третьей кряду. Следующий матч «сталевары» вновь проведут дома. В пятницу, 11 сентября, «Металлург» сыграет против «Авангарда».