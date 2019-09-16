Сатка возглавила рейтинг лучших городов мира

Город в Челябинской области впечатлил блогера Артемия Лебедева больше мировых столиц.

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Недавно известный российский блогер, дизайнер и бизнесмен Артемий Лебедев опубликовал на своём сайте рейтинг лучших городов, в которых он побывал. И Сатка заняла там первое место, обойдя такие города, как Плимут и Сальвадор, расположившиеся на втором и третьем местах соответственно.

«Я долго думал, советовался с умными людьми, и в результате отрейтинговал все страны и города»,— написал Артемий Лебедев на своём сайте.

Напомним, впервые дизайнер посетил Сатку четыре года назад. Во время поездки Артемий побывал в самых разных местах города, общался с людьми, сделал множество красивых фотографий. Город действительно очень полюбился блогеру, и ещё тогда он рассказывал СМИ, что Сатка — один из лучших городов России, в котором ему довелось побывать. И это при том, что побывал он в более чем 200 городах.

«Во время составления данного рейтинга я учитывал наличие в городе водоёма, природного рельефа и интересной архитектуры, а также сохранность исторической застройки»,— пояснил Артемий Лебедев.

Получается, Сатка по всем этим критериям обошла такие российские города, как Москву, Санкт-Петербург, Петропавловск-Камчатский и Кострому. И даже такие «гиганты», как Гонконг, Лиссабон и Прагу.