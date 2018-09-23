/ Игрок «Металлурга» испытал на себе роль подручного сталевара

Николай Кулемин на один день стал работником ММК.

В рамках проекта «Испытано на себе» нападающий магнитогорского «Металлурга» Николай Кулемин стал работником Магнитогорского Металлургического Комбината. Игрок был принят на работу в должности подручного сталевара и отработал полную смену. В обратном направлении отправился мастер производственного участка кислородно-конвертерного цеха ММК Артем Рунов, который на один день стал игроком магнитогорской команды.

Перед стартом сезона мы сняли уникальный проект под названием «Испытано на себе!». На один день игрок команды «Металлург» Николай Кулёмин отправился на Магнитогорский металлургический комбинат, где был принят в работники предприятия в должности «подручный сталевара» и отработал целую смену на производстве, а его наставник — мастер производственного участка ККЦ Артём Рунов — на один день вошел в состав магнитогорского «Металлурга» и провел полный тренировочный цикл с мастерами ледовых баталий. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ХК «Металлург».

Николай Кулемин подписал контракт с «Магниткой» летом 2018 года. За 8 матчей в регулярном чемпионате КХЛ он отметился 1 забитой шайбой и трямя голевыми передачами при показатели полезности «+2». Отметим, что сейчас Николай Кулемин не принимает участие в играх из-за полученной в матче против хоккейного клуба «Сочи» травмы.