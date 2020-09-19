«Металлург» одержал третью победу подряд, обыграв ЦСКА в Москве

Магнитогорцы забили 4 шайбы в третьем периоде.

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Магнитогорский «Металлург» одержал третью победу подряд. В Москве «сталевары» со счётом 4:2 обыграли ЦСКА.



Большую часть первого периода магнитогорцы провели в атаке. Команда Ильи Воробьёва дважды имела численное преимущество, но пропустила в свои ворота. Брендан Лаипсик бросил из-под защитника прямо в Юхо Олуинуору, финский голкипер поймал шайбу, но она просочилась через его амуницию и пересекла линию ворот.

Период под номером два «Металлург» не только дважды играл в большинстве, но и два раза оборонялся в формате 5 на 4, однако ни ЦСКА, ни «Магнитка» забить не смогли. Отметим, что магнитогорцы при этом перебросали москвичей, 12 раз ударив в створ ворот «армейцев» против 9 попыток бросков во владения Юхо Олкинуоры.

Третий период «Магнитка» начала в меньшинстве. На скамейке штрафников ещё во втором периоде оказался Тэйлор Бек. Сразу после окончания численного преимущества «армейцев» удалился Егор Коробкин, ещё раз оставив «Металлург» в меньшинстве. После этого «Магнитка» получила большинство, которое удалось реализовать. Отличился Андрей Нестрашил. Однако ЦСКА тут же вновь вышел вперёд благодаря голу Павла Карнаухова. Спустя несколько минут «Магнитка» снова сравняла счёт, гол забил Николай Прохоркин, а затем магнитогорцы вышли вперёд после гола Игоря Швырёва. В следующем игровом отрезке москвичи в очередной раз удалились, а Тэйлор Бек довёл преимущество «сталеваров» до двухкратного. В последнюю минуту встречи ЦСКА снял вратаря, заканчивая игру в формате 6 на 5, но пробить Юхо Олкинуору москвичи не смогли.

Следующий матч магнитогорская команда проведёт на своей площадке. В четверг, 24 сентября, «Металлург» примет подмосковный «Витязь». Начало встречи — в 19:00 по местному времени.

ЦСКА (Москва) 2:4 «Металлург» (Магнитогорск) (1:0; 0:0; 1:4)

Голы:

9:11. Брендан Лайпсик, ЦСКА, 1:0

44:02. Андрей Нестрашил, «Металлург», 1:1

44:37. Павел Карнаузов, ЦСКА, 2:1

49:26. Николай Прохоркин, «Металлург», 2:2

50:56. Игорь Швырёв, «Металлург», 2:3

52:30. Тэйлор Бек, «Металлург», 2:4



Статистика матча: Броски: 48-81; Броски в створ: 16-42; Голы: 2-4; Вбрасывания: 29-30; Блокированные броски: 20-15; Силовые приемы: 5-13; Время в атаке: 09:39-12:45; Штраф: 18-8.

