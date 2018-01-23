/ Магнитогорский «Металлург» в третьем периоде переиграл гостей из Поднебесной

Победная шайба на счету форварда Войтека Вольски.

Накануне магнитогорский «Металлург» обыграл гостей из Китая в матче регулярного чемпионата КХЛ. Исход встречи решился в третьем периоде, в финальной двадцатиминутке в составе хозяев отличились Войтек Вольски, Сергей Мозякин и Евгений Тимкин. «Куньлунь Редстар» записал на свой счет только одну шайбу, ее автором стал Жильбер Брюле. Встреча завершилась со счетом 4:1.



Выиграли — это самое главное. Все довольны. Сейчас будет пауза, так что будем готовиться. Знаете, особо ничего не меняли в третьем периоде, терпели, ждали своего шанса. И, как показывает табло — дотерпели. — прокомментировал результат нападающий «Металлурга» Евгений Тимкин.



К настоящему времени «Металлург» занимает шестое место в Восточной конференции. Впереди у магнитогорского клуба матчи против ханты-мансийской «Югры» и нижнекамского «Нефтехимика» на домашнем льду.



«Металлург» (Магнитогорск) — «Куньлунь Ред Стар» (Пекин)

4:1 (0:0, 1:1, 3:0)

Голы:

Эллисон, 20:35 (бол.).

Вольски, 46:51.

Мозякин, 53:21 (бол.).

Тимкин, 53:50.

Брюле, 27:36.

