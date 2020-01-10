«Металлург» с минимальным преимуществом выиграл у «Амура»

Матч прошел в Магнитогорске.

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9 января в Магнитогорске состоялся матч между хоккейными командами «Металлург» и «Амур». Оба клуба свои прошлые встречи проиграли, поэтому битва должна была быть мощной — перед болельщиками надо исправляться.

Первые два периода прошли в полном лидерстве хозяев льда. И это дало им преимущество в четыре шайбы. Счет в матче открыл Богдан Потехин на 7-й минуте, затем еще одну шайбу на 24-й минуте забросил Деннис Расмуссен. Далее вновь отличился Потехин, отправив третий гол в ворота «Амура» на 36-й минуте и завершил это голевое пиршество Андрей Нестрашил за 3 минуты до конца второго игрового отрезка.

Но на старте третьего периода «Амур» очнулся и набрал ход. И здесь уже вратарь магнитогорцев Василий Демченко был бессилен. Первую ответную шайбу забросил Александр Горшков на 42-й минуте игры, через 10 минут еще одно попадание оформил Павел Турбин, а затем Данил Файзуллин сократил отставание до минимума. За минуту до конца тренерский штаб хабаровчан заменил голкипера шестым полевым игроком, стараясь вновь поразить ворота и сравнять счет, но это не помогло. В итоге матч завершился со счетом 4:3 в пользу магнитогорского «Металлурга».

Автор второй шайбы в матче Деннис Расмуссен рассказал, что команде в любом случае нужно работать над собой.

«Я бы не сказал, что произошло что-то необычное, но хоть мы и выиграли, нам все равно нужно играть всё лучше и лучше. Да, мы работаем в тяжелом темпе, но и отдыха у нас есть столько, сколько нужно. Физических проблем нет. Просто надо лучше играть все периоды», — подытожил Деннис Расмуссен.

Следующая игра магнитогорцев пройдет 14 января в Челябинске, где состоится традиционное «южноуральское дерби» — матч против «Трактора».

Напомним, что каждый из болельщиков может задать свой вопрос о клубе или предложить тему для хоккейного шоу ОТВ «Свободный лед». Задать вопрос/предложить тему/стать участником шоу можно здесь.