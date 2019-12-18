«Металлург» смог обыграть нижнекамский «Нефтехимик»

Игра в Магнитогорске завершилась лишь в серии буллитов.

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Вечером 17 декабря в Магнитогорске прошел матч КХЛ между «Металлургом» и «Нефтехимиком». В воротах хозяев льда вновь первым номером был воспитанник «Трактора» Василий Демченко.

В первом периоде гости были активнее и настырнее хозяев льда. Это сказалось и на счете стартового отрезка: 1:2. Нижнекамцы сначала на пятой минуте, благодаря стараниям Дамира Шарипзянова, открыли счет, затем на 10-ой минуте его сравнял Андрей Нестрашил, а на 13-ой минуте преимущество «Нефтехимика» увеличил Марат Хайруллин.

Второй период прошел преимущественно под диктовку «Металлурга». Но все же первый гол в этой двадцатиминутке вновь сделал игрок «Нефтехимика» — Мэтт Уайт. Затем уже дважды отличились игроки магнитогорской команды — Денис Паршин и Максим Матушкин.

В третьем же периоде обе команды осторожничали. Без необходимости не бросали. Таким образом, игра перешла в овертайм. Но и дополнительные пять минут не выявили победителя этого матча. Тогда по регламенту КХЛ начались послематчевые буллиты.

Здесь же стоит отметить отличную игру Василия Демченко. Он отразил все броски соперника, а вот вратарь «Нефтехимика» Константин Барулин с двумя из них справиться не смог. В итоге — победа «Металлурга» со счетом 4:3 Б.

Главный тренер команды из Магнитогорска Илья Воробьев в послематчевой пресс-конференции отметил, что команда в первую игру после длительной паузы плохо вошла.

«О первом периоде серьезно поговорили. Второй был рабочий, хороший. По буллитам выиграли. Рады, что взяли два очка. Мы знали, как играет «Нефтехимик», что команда быстрая, подвижная. Неожиданности в этом не было. Неожиданность была в том, что мы не смогли в начале матча ничего противопоставить», — рассказал Илья Воробьев.

Следующую игру «Металлург» проведет на выезде. Сначала они отправятся в Санкт-Петербург, чтобы 22 декабря сыграть со СКА.

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