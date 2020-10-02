«Металлург» принимает на своем льду «Автомобилист»

«Первый областной» покажет игру в прямом эфире.

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Сегодня, 2 октября, в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги состоится 3 матча. Один из них пройдет в Магнитогорске, где местный «Металлург» примет на своем льду «Автомобилист» из Екатеринбурга.

В прошлый матч «сталевары» одержали волевую победу над ярославским «Локомотивом». Но и «Авто» также мощно обыграли «Салават Юлаев».

На данный момент подопечные Ильи Воробьева занимают шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. У них набрано 14 очков за 10 проведенных матчей. А вот «Автомобилист» расположился на четвертой строчке. И за 11 игр они заработали 16 очков. Пока разница у всех команд невелика, но это всего лишь начало чемпионата.

Напомним, что медиахолдинг ОТВ с этого сезона также транслирует игры «Металлурга», помимо матчей ХК «Трактор». Поэтому присоединяйтесь к нашим трансляциям на телеканале ОТВ и сайте 1obl.tv и болейте за клуб из Магнитогорска. Начало матча в 19:00.