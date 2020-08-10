«Металлург» проиграл «Автомобилисту» в первом матче Мемориала Ромазана

Голы у «сталеваров» забили Сергей Мозякин и Игорь Швырёв.

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В Магнитогорске стартовал традиционный предсезонный Мемориала Ивана Ромазана. В первом матче турнира встретились хозяева — «Металлург» и «Автомобилист» из Екатеринбурга. Встреча закончилась со счётом 2:3 в пользу гостей.



Первый гол в матче забили екатеринбуржцы. Отличился Захар Арзамасцев. Затем Анатолий Голышев удвоил разницу в счёте. Магнитогорцы отличились в середине третьего периода. Первый гол «Металлурга» на турнире забил Сергей Мозякин. Затем «сталевары» сняли вратаря, но получили гол в пустые ворота от Никиты Трямкина. Тем не менее, за секунду до конца Игорь Швырёв сделал наброс на пятачок гостей, шайба отскочила от Никиты Трямкина и попала в ворота. Итоговый счёт встречи — 2:3 в пользу «Автомобилиста».

После игры команды вышли на серию послематчевых буллитов. Здесь успешнее оказался «Металлург». Магнитогорцы реализовали 3 попытки, против 1 у гостей. Однако на итоговый счёт встречи это не повлияло.

Следующий матч на Мемориала Ивана Ромазана «Металлург» проведёт во вторник, 11 августа. Подопечные Ильи Воробьёва в 19:00 местного времени сыграют против «Сибири».

«Металлург» (Магнитогорск) 2:3 «Автомобилист» (Екатеринбург) (0:1; 0:1, 2:1)

Голы:

14:20. Захар Арзамасцев, «Автомобилист» 0:1

22:05. Анатолий Голышев, «Автомобилист», 0:2

45:03. Сергей Мозякин, «Металлург», 1:2

58:35. Никита Трямкин, «Автомобилист», 1:3

59:55. Игорь Швырёв, «Металлург», 2:3

Статистика матча: Броски 26 — 28; Вбрасывания 21 — 26, штрафные минуты: 6 — 6.