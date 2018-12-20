/ Магнитогорский «Металлург» обыграл «Ак Барс» в серии буллитов

«Сталевары» одержали победу в упорном противостоянии.

Магнитогорский «Металлург» в Казани одержал победу над местным «Ак Барсом». «Сталевары» проигрывали по ходу матча в две шайбы, однако смогли сократить отставание, переведя игру сначала в овертайм, а затем и в серию буллитов, где оказались сильнее казанцев.

Счет голам в первом периоде открыл игрок «Ак Барса» Артем Михеев. Форвард успешно сыграл на добивании сделав счет 1:0 в пользу казанской команды. Несколько мгновений спустя Джастин Азеведо финтом переиграл Виктора Антипина и увеличил отрыв «Ак Барса» в счете.

Во втором периоде «Металлург» смог сократить отставание. Иван Верещагин мощным броском от синей линии сделал счет 2:1. Однако затем капитан «Ак Барса» Данис Зарипов, получив пас от Иржи Секача, вновь удвоил преимущество хозяев поля. Затем «Ак Барс» смог забросить еще один гол, но судья отменил взятие ворот.

А вот в третьем периоде забивали только игроки магнитогорской команды. Сначала Ииро Пакаринен получил пас от Андрея Чибисова и броском в падении сократил разрыв в счете. Затем другой легионер магнитогорцев, Мэтт Эллисон, за 36 секунд до конца игры успешно сыграл у ворот казанцев на добивание и сравнял счет в матче.

Овертайм не выявил победителя, поэтому игра перешла в серию послематчевых буллитов, где игроки «Магнитки» сумели реализовать 4 броска, тогда как «Ак Барс» забил всего 2. Победный гол в серии штрафных бросков на счету Максима Матушкина.

После матча главный тренер магнитогорцев Йозеф Яндач подвел итоги игры. По словам наставника получился сложный матч, как и любая игра против «Ак Барса».

Мы очень рады, что победили в сложном матче. С «Ак Барсом» всегда тяжело играть. В первом периоде неплохо играли, но получили два гола, потом было тяжело. Команда работала до конца, могу сказать спасибо всем хоккеистам за матч. В овертайме у нас были моменты, чтобы забить, но не получилось в большинстве, потом выиграли по буллитам. У нас многие игроки в этом сезоне не забивают, но сегодня, не знаю почему, забили первые три буллита и выиграли. — сказал Йозеф Яндач.

Для магнитогорцев эта победа стала второй подряд в рамках текущей выездной серии. Завтра, 21 декабря, команда Йозефа Яндача проведет свой матч в Татарстане против местного «Нефтехимика».

«Ак Барс» (Казань) — «Металлург» (Магнитогорск) 3:4(б)

Голы:

13:35. Артем Михеев, «Ак Барс», 1:0

13:48. Джастин Азеведо, «Ак Барс», 2:0

26:43. Иван Верещагин, «Металлург», 2:1

30:33. Данис Зарипов, «Ак Барс», 3:1

44:13. Ииро Паканринен, «Металлург», 3:2

59:26. Мэтт Эллисон, «Металлург», 3:3

65:00. Максим Матушкин, «Металлург», 3:4

Статистика матча: Броски: 47−64; Броски в створ: 27−46; Голы: 3−3; Вбрасывания: 30−26; Блокированные броски: 9−10; Силовые приемы: 11−8; Время в атаке: 09:56—11:52; Штраф: 4−4.

Нарезка голов и лучших моментов игры: