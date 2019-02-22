/ «Металлург» обыграл «Ак Барс» и сохрани третье место на Востоке КХЛ

В плей-офф «Магнитка» сыграет с «Салаватом Юлаевым».

Магнитогорский «Металлург» всухую обыграл казанский «Ак Барс» на своем поле. «Сталевары» забросили «Белым барсам» 4 безответные шайбы, таким образом, гарантировав себе общее третье место в турнирной таблице Востока КХЛ.

В первом периоде магнитогорцы забросили две шайбы. В середине двадцатиминутки Виктор Антипин открыл счет в матче. Отметим, что для воспитанника «Металлурга» этот матч стал 400 в чемпионатах КХЛ, а все свои игры защитник провел в составе родной команды. Затем Деннис Расмуссен, с передачи Ииро Пакаринена удвоил преимущество «сталеваров».

Во втором периоде матча зрители не увидели заброшенных голов. А вот в третьей двадцатиминутке «Металлург» снова дважды огорчил «Ак Барс». В середине периода Мэтт Эллисон сделал счет 3:0, а на последней минуте игры Роман Любимов в касание подправил шайбу в ворота Владислава Подъяпольского и установил окончательный счет в матче.

Первый раунд плей-офф магнитогорцы начнут в понедельник, 25 февраля, на своем льду. Соперниками «Металлурга» по ¼ финала Восточной конференции КХЛ станет уфимский «Салават Юлаев».

«Металлург» (Магнитогорск) — «Ак Барс» (Казань) 4:0 (2:0; 0:0; 2:0)

Голы:

10:02. Виктор Антипин, «Металлург», 1:0.

14:00. Деннис Расмуссен, «Металлург», 2:0.

46:07. Мэтт Эллисон, «Металлург», 3:0.

59:07. Роман Любимов, «Металлург», 4:0.

Статистика матча: Броски: 57−50; Броски в створ: 32−27; Голы: 4−0; Вбрасывания: 29−22; Блокированные броски: 13−7; Силовые приемы: 12−24; Время в атаке: 13:24—10:05; Штраф: 20−8.

Нарезка голов и лучших моментов игры: