Магнитогорский Мемориал Ивана Ромазана пройдёт без зрителей

Также «Металлург» объявил дату первого домашнего матча в предстоящем сезоне КХЛ.

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Магнитогорский «Металлург» сыграет на домашнем предсезонном турнире при пустых трибунах. Без зрителей остался 29-й Мемориал Ивана Ромазана. Традиционное хоккейное первенство пройдёт в Магнитогорске с 10 по 14 августа.



Об этом стало известно после того, как правительство региона продлило режим повышенной готовности до 23 августа. Тем не менее, болельщики смогут увидеть матчи первенства, заявили в пресс-службе «сталеваров».

«Все матчи Мемориала Ромазана будут показаны в прямом эфире на официальном канале „Металлурга“ на сервисе YouTube»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе магнитогорской команды.

В 29-м Мемориале Ивана Ромазана, кроме «Металлурга» примут участие «Автомобилист», «Сибирь» и «Амур». Помимо этого стала известна дата первого домашнего матча «Магнитки» в сезоне КХЛ 2020 — 2021. Подопечные Ильи Воробьёва выйдут на лёд магнитогорской арены 4 сентября.

«4 сентября — первый домашний матч „Металлурга“ в сезоне 2020/21, сыграем с гостями из Поднебесной — командой „Куньлунь Ред Стар“»,— добавили представители «сталеваров».

Отметим, что ранее первый домашний матч и первого соперника назвал челябинский «Трактор». «Чёрно-белые» начнут игровой год на своей площадке, а первым соперником станет «Автомобилист». Напомним, по планам КХЛ, новый чемпионат должен стартовать 2 сентября.