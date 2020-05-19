Егор Мартынов: «Мне очень хотелось выступать за „Металлург“, клуб и его богатая победная история сильно импонирует»

Новичок магнитогорской команды высказался о своём переходе.

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Новобранец магнитогорского «Металлурга» защитник Егор Мартынов рассказал о том, как стал игроком магнитогорской команды. По словам самого хоккеиста, он сам хотел выступать за «сталеваров», поскольку ему симпатична история команды и большое количество завоеванных титулов.



«Мне очень хотелось выступать за „Металлург“, потому что и клуб сам по себе, и его богатая победная история мне сильно импонирует. Сегодня я очень счастлив, нахожусь в предвкушении старта, и вообще я первым делом у Ильи Петровича Воробьёва спросил: „Когда начинаем?!“»,— цитирует защитника пресс-служба «Металлурга».

Защитник подчеркнул, что уже получил от тренерского штаба все необходимые установки и рекомендации по самостоятельным занятиям. По словам Егора Мартынова, всё, что остаётся делать ему как хоккеисту — готовиться и ждать новостей о старте предсезонки. Также защитник рассказал, что уже общался с главным тренером «Металлурга» о своей роли в новой команде.

«Поговорили в общих чертах о действиях в защите, моей роли и моих сильных сторонах. Основную тактическую базу мы будем закладывать на сборах — там всё расскажут и покажут, останется быстрее понять систему штаба и вкатиться именно в неё, и выполнять установку»,— сказал Егор Мартынов.

Напомним, Егор Мартынов — уроженец Челябинска и воспитанник школы «Мечела». В КХЛ он дебютировал в составе «Металлурга» из Новокузнецка в сезоне 2013 — 2014. Последним клубом до «Магнитки» в карьере Егора Мартынова был «Авангард».