/ КХЛ. Противостояние «Ак Барса» и «Трактора» — в прямом эфире «Первого областного»

Тестовая трансляция игры из Казани.

0:1

ВТОРОЙ ПЕРИОД. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

УДАЛЕНИЕ. За подноку, на 2 минуты удален Джастин Азеведо, команда «Ак Барс».

38 мин — Сбили Виталия Кравцова в атаке, и это удаление для «Ак Барса».

37 мин — Малыхин бросал от синей линии, шайба покинула пределы площадки.

35 мин — Атака «Ак Барса». Опасно низом бросает Джастин Азеведо, Демченко отбивает, после этого Семен Кокуев отправляет шайбу на проброс.

33 мин — Продолжается активная игра со стороны обеих команд. Андрей Ерофеев бросает из под игрока казанцев, шайба рикошетит в угол.

31 мин — Райан Стоа с отрицательного угла делает прострел и попадает в Подъяпольского, но не в ворота.

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

30 мин — Продолжается атака хозяев площадки. Поперечный пас на дальнюю штангу оказывается неточным, после чего марсель Шолохов выводит шайбу из зоны.

29 мин — В атаке «Ак Барс». Перепасовка у ворот, затем опасно бросал с близкой Федор Малыхин, Демченко в игре.

УДАЛЕНИЕ. За задержку соперника клюшкой, малым штрафом наказан Александр Рыбаков, команда «Трактор».



28 мин — А вот теперь следует удаление в составе «Трактора». Александр Рыбаков поддевает клюшкой Артема Лукоянова.

27 мин — Внезапно судья останавливает встречу. Арбитр жестами показывает Нику Бэйлен «рыбку». Защитник челябинцев лишь пожимает плечами, но никаких санкций не следует. После возобновления игры Артем Бородки наносил бросок сходу по воротам Подъяпольского, голкипер отражает.

26 мин — Клинкхаммер выкатывался от борта и отдавал пас на Алексея Потапова, но у последнего не получился бросок.

25 мин — Теперь уже атакуют казанцы. Серия бросков с разных точек площадки, Демченко надежен.

24 мин — Атаковал «Трактор», но без опасных моментов.

23 мин — Щехура отправляет шайбу верхом, но она улетает на скамейку казанской команды.

22 мин — Попытка броска с полузамаха Виталий Кравцова. Шайба попадает в незащищенное место Подъяпольскому. Встреча остановлена. Вратарь «Ак Барса» спустя некоторое время поднимается со льда.

21 мин — Первое вбрасывание периода за челябинскими хоккеистами. Однако атаку проводят казанцы. Джастин Азеведо наносит бросок, Демченко отбивает.

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА.

Статистика 1-го периода: Броски: 15-16 ; Броски в створ: 10-10 ; Голы: 0-1 ; Вбрасывания: 8-6 ; Блокированные броски: 4-3 ; Силовые приемы: 5-3 ; Время в атаке: 02:43-04:36 ; Штраф: 2-0.



КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

20 мин — Атакуют челябинцы. Игроки «Трактора» свободно перемещались в зоне казанцев, но до броска дело так и не дошло. Сирена об окончании периода застает хоккеистов «Трактора» в атаке.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

19 мин — Йонас Энлунд сольный проходом выкатывается из-за угла. Нападающий «Трактора» хотел отправить шайбу «в домик» Подъяпольскому, но вратарь хозяев сомкнул щитки и остановил игру.

19 мин — Ерофеев попытался бросить с близкой дистанции, мимо ворот. Ответ хозяев. Владимир Ткачев в одиночку протащил шайбу в зону гостей и бросил в двльний угол, неточно.

17 мин — Позиционная атака «Ак Барса». Вновь мощный бросок от синей линии, Демченко отбивает. Отметим, что во время таких бросков форварды казанской команды всячески закрывают обзор голкиперу «Трактора».





16 мин — Мощно бросает защитник казанцев от синей, шайба проходит рядом со штангой. Затем следует наброски на ворота «Трактора», Демченко фиксирует шайбу.

15 мин — Атакует «Ак Барс», но вновь натыкаются казанцы на плотную оборону «Трактора». Результатом становится брак в передаче и проброс.

«АК БАРС» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

13 мин — Мощный бросок Антона Глинкина со средней дистанции, Подъяпольский отбивает.

12 мин — Пол Щехура на пятачке подставлял клюшку, шайба прошла в сантиметрах от штанги.

УДАЛЕНИЕ. За подножку, на 2 минуты наказан Роб Клинкхаммер, команда «Ак Барс».

12 мин — А вот и первое удаление в матче. Клинкхаммер неаккуратно играет клюшкой в атаке и сбивает с ног Марселя Шолохова.

ГОЛ! Шайбу забросил Кристиан Томас, команда «Трактор».

11 мин — Кристиан Томас получил пас от Александра Бергстрема и без всякой обработки бросил по воротам Пожъяпольского, открыв счет в матче! Есть первый гол «Трактора» в этой серии!

10 мин — Опасная атака 3 в 2 от игроков «Ак Барса». Демченко не сразу прижимает шайбу, и Роб Клинкхаммер пытался «затолкать» ее в ворота, но был остановлен защитниками «Трактора».

9 мин — Андрей Ерофеев бросал с разворота из под защитника, и был близок к попаданию в створ.





8 мин — Яруллин бросал с полузамаха от синей линии, Демченко уверенно отбил, после чего шайба вышла из зоны «Трактора».

7 мин — Ник Бэйлен отдавал поперечный пас на дальнюю штангу, но Подъяпольский успел переместиться и закрыть угол.

6 мин — Неплохое движения в чужой зоне продемонстрировали челябинцы. Правда до броска так и не дошло, после чего шайба покинула половину площадки хозяев.

5 мин — Плотный прессинг сод тороны челябинцев вынуждает хоккеистов «Ак Барса» совершить пару потерь в средней зоне.

4 мин — Бросок со средней дистанции. Михаил Глухов бил по воротам, Демченко в игре.

3 мин — Первый бросок по воротам Владислава Подъяпольского от игроков «Трактора». Ник Бэйлен зарядил от синей, голкипер «Ак Барса» на месте.





2 мин — Бросок по воротам Василия Демченко от Альберта Яруллина, вратарь «Трактора» фиксирует шайбу.

1 мин — Стартовое вбрасывание выиграли игроки «Ак Барса». Поединок стартовал.

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА.



Перед началом матча символическое вбрасывание проведет чемпионка Олимпиады в Сочи Аделина Сотникова.





НАЧАЛО МАТЧА.



Команды выходят на лед. Сейчас прозвучат гимны России и Татарстана, после чего начнется матч.

Уже известны стартовые составы команд на матч.











Добрый хоккейный вечер всем читателям сайта «Первый областной»! Сегодня, 26 января «Трактор» завершает мини-турне по маршруту «Екатеринбург — Магнитогорск — Казань». В последнем матче «черно-белые» сыграют против казанского «Ак Барса».

Пока что этот выезд не может радовать поклонников челябинской команды. За два прошлых матча команда не забросила ни одной шайбы. Но сегодня игроки «Трактора» могут исправиться и одержать важную и нужную победу, которая еще на шаг приблизит дружину Алексей Тертышного к плей-офф.

Как сложится матч для «Трактора»? Узнаем сегодня. Начало игры — в 19:00 по челябинскому времени.