Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.92 -0.08 74.63 -0.4
Челябинск
сейчас
 
-20 °C
завтра
 
-27 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ КХЛ. Противостояние «Ак Барса» и «Трактора» — в прямом эфире «Первого областного»

КХЛ. Противостояние «Ак Барса» и «Трактора» — в прямом эфире «Первого областного»

Тестовая трансляция игры из Казани.
сегодня в 18:30
  |  Хоккей

ска.jpg 0:1AkBars.gif

ВТОРОЙ ПЕРИОД. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

УДАЛЕНИЕ. За подноку, на 2 минуты удален Джастин Азеведо, команда «Ак Барс».

38 мин —  Сбили Виталия Кравцова в атаке, и это удаление для «Ак Барса».

37 мин — Малыхин бросал от синей линии, шайба покинула пределы площадки.

35 мин — Атака «Ак Барса». Опасно низом бросает Джастин Азеведо, Демченко отбивает, после этого Семен Кокуев отправляет шайбу на проброс.

33 мин — Продолжается активная игра со стороны обеих команд. Андрей Ерофеев бросает из под игрока казанцев, шайба рикошетит в угол.

31 мин — Райан Стоа с отрицательного угла делает прострел и попадает в Подъяпольского, но не в ворота.

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

30 мин — Продолжается атака хозяев площадки. Поперечный пас на дальнюю штангу оказывается неточным, после чего марсель Шолохов выводит шайбу из зоны.

29 мин — В атаке «Ак Барс». Перепасовка у ворот, затем опасно бросал с близкой Федор Малыхин, Демченко в игре.

УДАЛЕНИЕ. За задержку соперника клюшкой, малым штрафом наказан Александр Рыбаков, команда «Трактор».

28 мин — А вот теперь следует удаление в составе «Трактора». Александр Рыбаков поддевает клюшкой Артема Лукоянова.

27 мин — Внезапно судья останавливает встречу. Арбитр жестами показывает Нику Бэйлен «рыбку». Защитник челябинцев лишь пожимает плечами, но никаких санкций не следует. После возобновления игры Артем Бородки наносил бросок сходу по воротам Подъяпольского, голкипер отражает.

26 мин — Клинкхаммер выкатывался от борта и отдавал пас на Алексея Потапова, но у последнего не получился бросок.

25 мин — Теперь уже атакуют казанцы. Серия бросков с разных точек площадки, Демченко надежен.

24 мин — Атаковал «Трактор», но без опасных моментов.

23 мин — Щехура отправляет шайбу верхом, но она улетает на скамейку казанской команды.

22 мин — Попытка броска с полузамаха Виталий Кравцова. Шайба попадает в незащищенное место Подъяпольскому. Встреча остановлена. Вратарь «Ак Барса» спустя некоторое время поднимается со льда.

21 мин — Первое вбрасывание периода за челябинскими хоккеистами. Однако атаку проводят казанцы. Джастин Азеведо наносит бросок, Демченко отбивает.

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА.

Статистика 1-го периода: Броски: 15-16 ; Броски в створ: 10-10 ; Голы: 0-1 ; Вбрасывания: 8-6 ; Блокированные броски: 4-3 ; Силовые приемы: 5-3 ; Время в атаке: 02:43-04:36 ; Штраф: 2-0.

КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА. 

20 мин — Атакуют челябинцы. Игроки «Трактора» свободно перемещались в зоне казанцев, но до броска дело так и не дошло. Сирена об окончании периода застает хоккеистов «Трактора» в атаке.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

19 мин — Йонас Энлунд сольный проходом выкатывается из-за угла. Нападающий «Трактора» хотел отправить шайбу «в домик» Подъяпольскому, но вратарь хозяев сомкнул щитки и остановил игру.

19 мин — Ерофеев попытался бросить с близкой дистанции, мимо ворот. Ответ хозяев. Владимир Ткачев в одиночку протащил шайбу в зону гостей и бросил в двльний угол, неточно.

17 мин — Позиционная атака «Ак Барса». Вновь мощный бросок от синей линии, Демченко отбивает. Отметим, что во время таких бросков форварды казанской команды всячески закрывают обзор голкиперу «Трактора».


16 мин — Мощно бросает защитник казанцев от синей, шайба проходит рядом со штангой. Затем следует наброски на ворота «Трактора», Демченко фиксирует шайбу.

15 мин — Атакует «Ак Барс», но вновь натыкаются казанцы на плотную оборону «Трактора». Результатом становится брак в передаче и проброс.

«АК БАРС» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

13 мин — Мощный бросок Антона Глинкина со средней дистанции, Подъяпольский отбивает.

12 мин — Пол Щехура на пятачке подставлял клюшку, шайба прошла в сантиметрах от штанги.

УДАЛЕНИЕ. За подножку, на 2 минуты наказан Роб Клинкхаммер, команда «Ак Барс».

12 мин — А вот и первое удаление в матче. Клинкхаммер неаккуратно играет клюшкой в атаке и сбивает с ног Марселя Шолохова.

ГОЛ! Шайбу забросил Кристиан Томас, команда «Трактор». 

11 мин — Кристиан Томас получил пас от Александра Бергстрема и без всякой обработки бросил по воротам Пожъяпольского, открыв счет в матче! Есть первый гол «Трактора» в этой серии!

10 мин — Опасная атака 3 в 2 от игроков «Ак Барса». Демченко не сразу прижимает шайбу, и Роб Клинкхаммер пытался «затолкать» ее в ворота, но был остановлен защитниками «Трактора».

9 мин — Андрей Ерофеев бросал с разворота из под защитника, и был близок к попаданию в створ.


8 мин — Яруллин бросал с полузамаха от синей линии, Демченко уверенно отбил, после чего шайба вышла из зоны «Трактора».

7 мин — Ник Бэйлен отдавал поперечный пас на дальнюю штангу, но Подъяпольский успел переместиться и закрыть угол.

6 мин — Неплохое движения в чужой зоне продемонстрировали челябинцы. Правда до броска так и не дошло, после чего шайба покинула половину площадки хозяев.

5 мин — Плотный прессинг сод тороны челябинцев вынуждает хоккеистов «Ак Барса» совершить пару потерь в средней зоне.

4 мин — Бросок со средней дистанции. Михаил Глухов бил по воротам, Демченко в игре.

3 мин — Первый бросок по воротам Владислава Подъяпольского от игроков «Трактора». Ник Бэйлен зарядил от синей, голкипер «Ак Барса» на месте.


2 мин — Бросок по воротам Василия Демченко от Альберта Яруллина, вратарь «Трактора» фиксирует шайбу.

1 мин — Стартовое вбрасывание выиграли игроки «Ак Барса». Поединок стартовал.

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

Перед началом матча символическое вбрасывание проведет чемпионка Олимпиады в Сочи Аделина Сотникова.


НАЧАЛО МАТЧА.

Команды выходят на лед. Сейчас прозвучат гимны России и Татарстана, после чего начнется матч.

Уже известны стартовые составы команд на матч.



Добрый хоккейный вечер всем читателям сайта «Первый областной»! Сегодня, 26 января «Трактор» завершает мини-турне по маршруту «Екатеринбург — Магнитогорск — Казань». В последнем матче «черно-белые» сыграют против казанского «Ак Барса».

Пока что этот выезд не может радовать поклонников челябинской команды. За два прошлых матча команда не забросила ни одной шайбы. Но сегодня игроки «Трактора» могут исправиться и одержать важную и нужную победу, которая еще на шаг приблизит дружину Алексей Тертышного к плей-офф.

Как сложится матч для «Трактора»? Узнаем сегодня. Начало игры — в 19:00 по челябинскому времени.

Хоккей
Четвертый матч «Ак Барса» и «Трактора» — одна из центральных игр дня в КХЛ
сегодня в 10:32
Четвертый матч «Ак Барса» и «Трактора» — одна из центральных игр дня в КХЛ
Хоккей
«Трактор» vs «Металлург»: участники «южноуральского дерби» поделились эмоциями от матча
вчера в 13:10
«Трактор» vs «Металлург»: участники «южноуральского дерби» поделились эмоциями от матча
Хоккей
«Металлург» обыграл «Трактор» в очередном раунде «южноуральского дерби»
24.01.2019
«Металлург» обыграл «Трактор» в очередном раунде «южноуральского дерби»
Хоккей
КХЛ. «Металлург» и «Трактор» сойдутся в очном противостоянии
24.01.2019
КХЛ. «Металлург» и «Трактор» сойдутся в очном противостоянии
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Хоккей
КХЛ. Противостояние «Ак Барса» и «Трактора» — в прямом эфире «Первого областного»
сегодня в 18:30
КХЛ. Противостояние «Ак Барса» и «Трактора» — в прямом эфире «Первого областного»
Общество
Производство автобусов на сжиженном природном газе может появиться в Челябинской области
сегодня в 13:36
Производство автобусов на сжиженном природном газе может появиться в Челябинской области
Хоккей
Сразу несколько южноуральских хоккеистов вызваны в составы сборных России
сегодня в 12:11
Сразу несколько южноуральских хоккеистов вызваны в составы сборных России
Происшествия
Женщину со сверхспособностями задержали в Магнитогорске
сегодня в 11:30
Женщину со сверхспособностями задержали в Магнитогорске
Происшествия
Контрафактную одежду на 13 миллионов рублей выявили челябинские таможенники
сегодня в 11:11
Контрафактную одежду на 13 миллионов рублей выявили челябинские таможенники
Хоккей
Четвертый матч «Ак Барса» и «Трактора» — одна из центральных игр дня в КХЛ
сегодня в 10:32
Четвертый матч «Ак Барса» и «Трактора» — одна из центральных игр дня в КХЛ
Общество
Челябинская ветстанция покажет детям, как надо заботиться о питомцах
сегодня в 08:06
Челябинская ветстанция покажет детям, как надо заботиться о питомцах
Общество
Запущен обратный отсчет до отключения аналогового вещания в Челябинской области
вчера в 20:09
Запущен обратный отсчет до отключения аналогового вещания в Челябинской области
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6