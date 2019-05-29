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/ «Металлург» и «Трактор» попали в топ-10 рейтинга эффективности КХЛ

«Металлург» и «Трактор» попали в топ-10 рейтинга эффективности КХЛ

В основу списка легло 8 параметров.
сегодня в 10:40
  |  Хоккей

Магнитогорский «Металлург» и челябинский «Трактор» вошли в топ-10 рейтинга эффективности клубов КХЛ по итогам прошедшего сезона. «Сталевары» с показателем 1,094 заняли пятую строчку рейтинга, а «черно-белые» замкнули первую десятку, набрав 0,807 баллов.

При этом отмечается, что, согласно данным КХЛ, магнитогорский клуб потерял больше всего баллов (-0,23) по сравнению с прошлым сезоном, а также одну позицию в рейтинге. «Трактор» же остался на десятом месте, допустив при этом одно из самых наименьших изменений оценки «в минус» (-0,019).

В оценку команд включены такие параметры, как спортивный результат (30%), ТВ-индекс (15%), заполняемость арены (10%), вместимость арены (5%), потенциал локального рынка (5%), расходы на оплату труда игроков (20%), государственное финансирование (10%), несвоевременное осуществление расчетов по оплате труда с игроками (5%). — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе КХЛ.

Отметим, что лучшим клубом КХЛ в данном рейтинге оказался финский «Йокерит», который по сравнению с таблицей прошлого года поднялся на две позиции вверх, показав при этом изменение оценки в 0,075. На последнем месте списка — «Адмирал» из Владивостока, который наоборот, потерял две позиции по сравнению с прошлым годом.

Наибольшее изменение оценки в положительную сторону за рижским «Динамо». По итогам прошлого сезона латвийская команда набрала 0,477 баллов, по итогам этого — 0,617.




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