/ ВХЛ. «Челмет» против «Сокола»

Команда Алексея Тертышного примет гостей из Красноярка.

Второй домашний матч сыграет челябинский «Челмет». На этот раз соперником команды Алексея Тертышного станет «Сокол» из Красноярска. Первая встреча команд в этом сезоне пройдет во дворце спорта «Юность».

Последний свой матч челябинцы сыграли в пятницу, 21 сентября. Тогда «Челмет» со счетом 3:1 одержал победу над «Ермаком» из Ангарска. В составе нашей команды отличились Михаил Коновалов, Александр Шепелев и Семен Афанасьевский. «Сокол» также выиграл свой последний матч. Со счетом 3:2 в овертайме красноярцы одержали победу над «Горнком» из города Учалы.

После шести игр «Челмет» имеет в активе 8 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице ВХЛ. «Сокол» же с 6-ю очками находится на 18-м месте. Матч состоится сегодня, 23 сентября, в 13:00 по местному времени. Прямую трансляцию встречи смотрите на сайте 1obl.tv.