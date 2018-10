/ Трое россиян вошли в топ-10 рейтинга лучших игроков НХЛ

Пресс-служба Национальной Хоккейной Лиги опубликовала рейтинг 10 лучших игроков. Среди них оказались и представители России. На 5 месте расположился обладатель Кубка Стэнли этого сезона Александр Овечкин, четвертое место осталось за Евгением Малкиным, а Никита Кучеров из команды «Тампа Бэй Лайтнинг» замкнул тройку лидеров рейтинга.

Well, there you have it. These are our Top 10 Players in the NHL right now. Let's start the debate! #NHLTopPlayers pic.twitter.com/3LPkou1Cbn