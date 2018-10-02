/ Трое россиян вошли в топ-10 рейтинга лучших игроков НХЛ

Евгений Малкин расположился на четвертом месте.

Пресс-служба Национальной Хоккейной Лиги опубликовала рейтинг 10 лучших игроков. Среди них оказались и представители России. На 5 месте расположился обладатель Кубка Стэнли этого сезона Александр Овечкин, четвертое место осталось за Евгением Малкиным, а Никита Кучеров из команды «Тампа Бэй Лайтнинг» замкнул тройку лидеров рейтинга.

Well, there you have it. These are our Top 10 Players in the NHL right now. Let's start the debate! #NHLTopPlayers pic.twitter.com/3LPkou1Cbn — NHL Network (@NHLNetwork) 30 сентября 2018 г.

Второе место занял двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли и первый номер драфта 2005 года Сидни Кросби.

Высшую строчку рейтинга заслужил первый номер драфта НХЛ 2015 года канадец Конор Макдэвид, который считается одним из самых талантливых хоккеистов в мире.

Молодой американец Остон Мэттьюс, подающий большие надежды в свой 21 год, тоже попал в топ лучших игроков НХЛ. Хоккеит замкнул десятку самых результативных игроков.