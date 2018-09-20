/ Евгений Дадонов забил две шайбы в игре против «Монреаля»

Нападающего признали первой звездой матча.

Нападающий «Флорида Пэнтерз» Евгений Дадонов забил две шайбы в выставочной игре против «Монреаль Канэдианс». Уроженец Челябинска помог своей команде победить со счетом 5:2.

Первую шайбу Евгений Дадонов забросил уже в начале первого периода. Нападающий получил передачу от Александра Баркова и точным броском в пустой угол открыл счет в матче.

Второй гол в ворота «Канэдианс» Евгений Дадонов забил в похожем стиле. Игрок замкнул прострельную передачу от Винсента Тротчека, шайба прошла между нескольких игроков канадской команды и так же, как и в случае с первым голом, была отправлена Евгением Дадоновым в пустой угол ворот.

По итогам встречи, Евгений Дадонов был признан первой звездой матча. Напомним, в сезоне 2017−2018 нападающий сыграл 74 матча, в которых забил 28 голов и отдал 37 результативных передач, при показателе полезности «+10».