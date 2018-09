/ Евгений Дадонов забил две шайбы в игре против «Монреаля»

Нападающий «Флорида Пэнтерз» Евгений Дадонов забил две шайбы в выставочной игре против «Монреаль Канэдианс». Уроженец Челябинска помог своей команде победить со счетом 5:2.

Первую шайбу Евгений Дадонов забросил уже в начале первого периода. Нападающий получил передачу от Александра Баркова и точным броском в пустой угол открыл счет в матче.

this is good. really good. #MTLvsFLA pic.twitter.com/UpWcxjp4Wh