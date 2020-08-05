КХЛ может развести игры «Трактора» и «Металлурга»

Календарь будет представлен уже 7 августа.

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Календарь Матей чемпионата КХЛ сезона 2020 — 2021 появится в пятницу, 7 августа. Об этом сегодня, 5 августа, объявила пресс-служба лиги. Отмечается, что в турнире примет участие 23 команды. Игровой год пропустит «Адмирал» из Владивостока. Новый календарь КХЛ анонсировала на своей странице в Instagram.



«Календарь сезона 2020 — 2021 будет представлен 7 августа в 18:30 по московскому времени»,— гласит картинка на официальной странице чемпионата.

Отметим, что Челябинскую область, как и 12 сезонов до этого, в КХЛ представят два клуба — «Металлург» и «Трактор». Меж тем, по информации программы «Свободный лёд», матчи южноуральских клубов будут разведены между собой по времени. По данным источника, это сделано, чтобы болельщики могли посмотреть максимальное количество игр.

Согласно планам КХЛ новый сезон начнётся 2 сентября. В настоящий момент «Магнитка» и «Трактор» готовятся к нему в Магнитогорске и Челябинске. Также отметим, что вместе с хоккейным сезоном будут выходить и новые выпуски «Свободного льда». Первый из них запланирован на 17 августа.