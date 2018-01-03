Смотрите на 1obl.tv первый матч «Трактора» в новом календарном году Соперником челябинской команды станет московское «Динамо».



Московское «Динамо» провело последние дни 2017 года менее результативно. Москвичи на выезде не смогли одолеть ни свердловский «Автомобилист», ни магнитогорский «Металлург». Последние домашние встречи также прошли без очков, хоккеисты уступили московскому же ЦСКА и и питерскому СКА. Череда поражений пошатнула положение команды в турнирной таблице Запада. «Динамо» расположилось на седьмой строке, проведя 48 встреч.



Встреча «Трактора» против московского «Динамо» пройдет сегодня, 3 января, в 16:30 по местному времени. Смогут ли москвичи прервать серию поражений, следите на нашем сайте. Прямая трансляция доступна на «





Сегодня, 3 января, челябинский «Трактор» принимает на домашнем льду соперника из Москвы. Встреча с «Динамо» станет первой в новом календарном году. Две предыдущих победы позволили челябинцам укрепиться в турнирной таблице. Сейчас «Трактор» занимает седьмую строчку Востока, набрав 71 очко в 45 матчах.Московское «Динамо» провело последние дни 2017 года менее результативно. Москвичи на выезде не смогли одолеть ни свердловский «Автомобилист», ни магнитогорский «Металлург». Последние домашние встречи также прошли без очков, хоккеисты уступили московскому же ЦСКА и и питерскому СКА. Череда поражений пошатнула положение команды в турнирной таблице Запада. «Динамо» расположилось на седьмой строке, проведя 48 встреч.Встреча «Трактора» против московского «Динамо» пройдет сегодня, 3 января, в 16:30 по местному времени. Смогут ли москвичи прервать серию поражений, следите на нашем сайте. Прямая трансляция доступна на « Онлайн ТВ ». Поделиться:

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