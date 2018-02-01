Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
56.26 +0.08 69.79 -0.14
Челябинск
сейчас
 
-17 °C
завтра
 
-13 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Итоги недели Марафон талантов Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Гранд-отель «Видгоф» с пролетающими над ним гайками стал частью урбанистического календаря

Гранд-отель «Видгоф» с пролетающими над ним гайками стал частью урбанистического календаря

Необычную картину нарисовал российский художник-постмодернист.
сегодня в 16:38
  |  Общество

Челябинский гранд-отель «Видгоф» стал центральной фигурой в работе современного художника Марка Кучерова. Постмодернист изобразил отель и соседний торговый дом «Бовид» на фоне челябинского заката. Над зданиями «летают» гайки. Это не только отсылка к промышленной сути Челябинска, но и напоминание о пролетевшем в небе мегаполиса метеорите.

Мои рисунки состоят из заимствованных элементов, так или иначе сочетающихся друг с другом, вырванных из контекста и соединённых в броскую форму, которая доминирует над содержанием. Это общие тенденции и для искусства, и для современности в целом. Как в других моих рисунках, в серии пейзажей тоже есть сочетание каких-то совсем разных элементов: гайки и городской пейзаж. Мне интересно пробовать выразить одну форму через какую-то другую, может, даже неожиданную. Поэтому лицо может быть нарисовано в виде карты, как у Пушкина, и точно так же памятник может быть нарисован в виде множества гаек. — прокомментировал Марк Кучеров.

Рисунок гранд-отеля «Видгоф» стал частью арт-календаря Центра крепежных изделий. Художник также включил в календарь Собор Василия Блаженного, памятник Салавату Юлаеву в Уфе, Самарский железнодорожный вокзал и другие «ключевые» здания крупных городов России.

Хоккей
Смотрите на 1obl.tv первый матч «Трактора» в новом календарном году
03.01.2018
Смотрите на 1obl.tv первый матч «Трактора» в новом календарном году
Общество
Праздник Навруз появится в праздничном календаре Челябинской области
21.11.2017
Праздник Навруз появится в праздничном календаре Челябинской области
Общество
Правительство утвердило календарь выходных в 2018 году
18.10.2017
Правительство утвердило календарь выходных в 2018 году
Хоккей
«Металлург» оказался удовлетворен календарем КХЛ на сезон 2017/2018
13.07.2017
«Металлург» оказался удовлетворен календарем КХЛ на сезон 2017/2018
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Узнавайте первыми обо всех событиях — подписывайтесь на наш Telegram-канал

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
В мире
сегодня в 20:19
Три лица нашли на Марсе
Общество
Школа в Челябинской области открылась после капитального ремонта
сегодня в 20:01
Школа в Челябинской области открылась после капитального ремонта
Происшествия
Труп с веревкой на шее обнаружили в горящей хозпостройке в Копейске
сегодня в 19:31
Труп с веревкой на шее обнаружили в горящей хозпостройке в Копейске
Общество
Массовые проверки трезвости водителей пройдут в Челябинске
сегодня в 19:02
Массовые проверки трезвости водителей пройдут в Челябинске
Происшествия
Пенсионерку сбили на оживленном перекрестке в Челябинске
  
сегодня в 18:58
Пенсионерку сбили на оживленном перекрестке в Челябинске
Политика
Павел Грудинин поехал на встречу с уральскими избирателями в агитационном поезде
сегодня в 18:36
Павел Грудинин поехал на встречу с уральскими избирателями в агитационном поезде
Политика
Южноуральцы встретились с Владимиром Путиным
сегодня в 18:33
Южноуральцы встретились с Владимиром Путиным
Спорт
Маленькие ски-кроссмены будут участвовать в Кубке мира по фристайлу с именитыми спортсменами
сегодня в 18:01
Маленькие ски-кроссмены будут участвовать в Кубке мира по фристайлу с именитыми спортсменами
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Итоги недели
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Агасиев П.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна