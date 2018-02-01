/ Гранд-отель «Видгоф» с пролетающими над ним гайками стал частью урбанистического календаря

Необычную картину нарисовал российский художник-постмодернист.

Челябинский гранд-отель «Видгоф» стал центральной фигурой в работе современного художника Марка Кучерова. Постмодернист изобразил отель и соседний торговый дом «Бовид» на фоне челябинского заката. Над зданиями «летают» гайки. Это не только отсылка к промышленной сути Челябинска, но и напоминание о пролетевшем в небе мегаполиса метеорите.

Мои рисунки состоят из заимствованных элементов, так или иначе сочетающихся друг с другом, вырванных из контекста и соединённых в броскую форму, которая доминирует над содержанием. Это общие тенденции и для искусства, и для современности в целом. Как в других моих рисунках, в серии пейзажей тоже есть сочетание каких-то совсем разных элементов: гайки и городской пейзаж. Мне интересно пробовать выразить одну форму через какую-то другую, может, даже неожиданную. Поэтому лицо может быть нарисовано в виде карты, как у Пушкина, и точно так же памятник может быть нарисован в виде множества гаек. — прокомментировал Марк Кучеров.

Рисунок гранд-отеля «Видгоф» стал частью арт-календаря Центра крепежных изделий. Художник также включил в календарь Собор Василия Блаженного, памятник Салавату Юлаеву в Уфе, Самарский железнодорожный вокзал и другие «ключевые» здания крупных городов России.