Евгений Малкин получил приз MVP «Питтсбург Пингвинз»

Победителя определили голосованием игроков.

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Воспитанник магнитогорского «Металлурга» Евгений Малкин признан лучшим хоккеистом «Питтсбург Пингвинз» в сезоне 2019 — 2020. Звание MVP, или самого ценного игрока сезона, досталось уроженцу Магнитогорска после голосования среди команды, сообщает пресс-служба «Пингвинов».



«Евгений Малкин назван MVP команды в пятый раз в своей карьере. Награду больше, чем Евгений Малкин, завоевали только владелец зала славы Марио Лемье, 12 раз и капитан команды Сидни Кросби, 8 раз»,— сообщили в пресс-службе «Питтсбурга».

Помимо этого, в сезоне 2019 — 2020 магнитогорец в седьмой игровой год подряд забросил больше 20 шайб. Всего российский форвард выбивал подобное достижение 12 раз и сравнялся с теми же Марио Лемье и Сидни Кросби. Все трое теперь делят первое место в истории клуба по данному показателю.

Прошедший для Евгения Малкина сезон запомнился ещё одной вехой. Форвард забросил 400-ю шайбу в НХЛ. Это случилось на матче против «Калгари». Магнитогорец стал 4-м таким хоккеистом в истории «Пингвинов» и 99-м в НХЛ.

В минувшем регулярном чемпионате, 34-летний Евгений Малкин провел 55 матчей, набрав 74 (25+49) очка. «Питтсбург» был одним из участников возобновлённого сезона НХЛ, но не прошёл дальше предварительного раунда, уступив «Монреалю».