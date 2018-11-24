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/ Шайба Евгения Малкина не спасла «Питтсбург» от поражения

Шайба Евгения Малкина не спасла «Питтсбург» от поражения

«Пингвины» проиграли «Бостону».
сегодня в 12:59
  |  Хоккей

Форвард команды НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин забросил шайбу в матче с «Бостон Брюинз». Для воспитанника магнитогорского «Металлурга» она стала девятой в нынешнем сезоне.

Открыл счет в матче Евгений Малкин во втором периоде. «Питтсбург» находился в большинстве, когда нападающий получил поперечную передачу от партнера по команде, и мощным броском открыл счет в игре.

Всего форвард провел на льду 20 минут и 54 секунды, нанес 2 броска по воротам и сделал 1 блок-шот. На вбрасываниях Евгений Малкин показал эффективность в 62% и выиграл 8 из 13 противостояний на точке.

Отметим, что встреча «Питтсбурга» и «Бостона» закончилась победой «Брюинз» в овертайме со счетом 2:1.

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