/ Шайба Евгения Малкина не спасла «Питтсбург» от поражения

«Пингвины» проиграли «Бостону».

Форвард команды НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин забросил шайбу в матче с «Бостон Брюинз». Для воспитанника магнитогорского «Металлурга» она стала девятой в нынешнем сезоне.

Открыл счет в матче Евгений Малкин во втором периоде. «Питтсбург» находился в большинстве, когда нападающий получил поперечную передачу от партнера по команде, и мощным броском открыл счет в игре.

Всего форвард провел на льду 20 минут и 54 секунды, нанес 2 броска по воротам и сделал 1 блок-шот. На вбрасываниях Евгений Малкин показал эффективность в 62% и выиграл 8 из 13 противостояний на точке.

Отметим, что встреча «Питтсбурга» и «Бостона» закончилась победой «Брюинз» в овертайме со счетом 2:1.