/ Евгений Малкин рассказал о перспективах «Питтсбурга»

«Думаю, еще пара лет у нас есть», — поразмышлял игрок.

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал о том, какая сейчас обстановка в команде. «Пингвины» проиграли последний матч «Чикаго Блэкхокс» — команде, которая сейчас занимает предпоследнее место в турнирной таблице НХЛ. Сам «Питтсбург» после 30 сыгранных матчей находится на 21-й строчке.

Любой матч в НХЛ сейчас напряженный. А мы находимся в таком положении, что каждое очко на вес золота. Поэтому стараемся вернуть тот хоккей, который можно показывать… Да, хотелось бы играть лучше. Мы понимали, что выходим против «Чикаго». У них получается тоже провальный сезон. Обе команды старались победить, но «Блэкхокс» выступили очень здорово. Определенной установки на то, что «Чикаго» в этом сезоне плох, у нас перед матчем не было. Да это и не так. Мы понимали, что команда с характером, голодная. У них хорошие хоккеисты. Они любят атаковать, были к этому готовы. Но мы допустили несколько ошибок — и проиграли. — цитирует Малкина официальный сайт НХЛ.

Поразмышлял уроженец Магнитогорска и о среднем возрасте коллектива. По словам Евгения Малкина, пока еще рано говорить о том, что игроки «Питтсбурга» стали слишком старыми. Отметим, что лидерам «Пингвинов» Евгению Малкину и Сидни Кросби в этом году исполнилось 32 и 31 год.

Сезон только начался. В прошлом первенстве мы были всего на год моложе, но проиграли «Вашингтону» во втором раунде. А в 2017-м вообще завоевали Кубок Стэнли. Думаю, еще пара лет у нас есть. Где-то помогает опыт, где-то подтягиваются молодые ребята. Конечно, время уходит, от этого никуда не деться. Что поделать? Но будем стараться, доказывать-показывать. И есть примеры, когда люди даже в 40 лет демонстрируют хороший хоккей. Будем готовиться. Главное — следить за здоровьем. — сказал Евгений Малкин.

В текущем сезоне на счету воспитанника магнитогорского «Металлурга» 33 результативных очка (10 голов и 23 передачи) в 30 матчах регулярного чемпионата, при показателе полезности «-11». По набранным очкам Евгений Малкин находится на 31-м месте гонки бомбардиров.