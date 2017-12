/ Панарин забил, Малкин забил и подрался. Команды южноуральцев сыграли друг с другом в НХЛ

Сегодня ночью в НХЛ «Питтсбург» магнитогорца Евгения Малкина сыграл с «Коламбусом» коркинца Артемия Панарина и победил по итогам серии буллитов со счетом 3:2. Оба южноуральца отметились заброшенными шайбами: на 56-й минуте «Гено» после передачи Сидни Кросби, реализовав большинство 4 на 3, а через минуту «Хлебушек» счет сравнял при игре в точно таком же численном составе. Кроме того, Артемий Панарин ассистировал партнеру во время первого гола. Стоит отметить, что игра вышла жесткой с обилием силовых, удалений и дракой. Причины этого объяснил после матча Евгений Малкин, который и принял участие в кулачном поединке.



The two-headed monster strikes. pic.twitter.com/ohtx4gx8DM

artemi tees it up to tie pic.twitter.com/bOVWv3STqd