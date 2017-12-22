/ Панарин забил, Малкин забил и подрался. Команды южноуральцев сыграли друг с другом в НХЛ

Победу одержал обладатель Кубка Стэнли в серии буллитов.

Сегодня ночью в НХЛ «Питтсбург» магнитогорца Евгения Малкина сыграл с «Коламбусом» коркинца Артемия Панарина и победил по итогам серии буллитов со счетом 3:2. Оба южноуральца отметились заброшенными шайбами: на 56-й минуте «Гено» после передачи Сидни Кросби, реализовав большинство 4 на 3, а через минуту «Хлебушек» счет сравнял при игре в точно таком же численном составе. Кроме того, Артемий Панарин ассистировал партнеру во время первого гола. Стоит отметить, что игра вышла жесткой с обилием силовых, удалений и дракой. Причины этого объяснил после матча Евгений Малкин, который и принял участие в кулачном поединке.



artemi tees it up to tie pic.twitter.com/bOVWv3STqd — Columbus Blue Jackets (@BlueJacketsNHL) 22 декабря 2017 г.

Потому что это «Коламбус», мы знаем это. Это не было сюрпризом. Это началось не вчера, а уже давно. Мы ненавидим друг друга. Понимали, что игра будет жесткой, и что будет пару драк.

— ответил «Гено» журналисту The Athletic Аарону Порцлайну.

В серии послематчевых буллитов Евгений Малкин свою попытку реализовал, а Артемий Панарин — нет. Сейчас в активе магнитогорца 32 (12+20) очка, он идет 25-м в гонке бомбардиров. У «Хлебушка» их 30 (8+12), он 42-й.

