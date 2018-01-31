/ Евгений Малкин стал третьей звездой дня в НХЛ, оформив хет-трик

Магнитогорский форвард забил три шайбы за встречу в 12 раз в карьере.

Магнитогорский нападающий Евгений Малкин стал третьей звездой дня в Национальной хоккейной лиге после матча против «Сан-Хосе Шаркс». Форвард оформил хет-трик в этой встрече и принес победу «Питтсбург Пингвинз». Для российского хоккеиста такой результат стал 12 в карьере.



Первую шайбу Евгений Малкин забросил на исходе второй двадцатиминутки с передачи Фила Кессела. Остальные два гола пришлись на решающий период. Российский форвард успешно реализовал моменты на 47-й и 59-й минутах встречи, закрепив преимущество «пингвинов».



Сейчас на счету Евгения Малкина в этом сезоне 55 (26+29) баллов за результативность в 48 матчах.