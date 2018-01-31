/ Евгений Малкин стал третьей звездой дня в НХЛ, оформив хет-трик

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Магнитогорский нападающий Евгений Малкин стал третьей звездой дня в Национальной хоккейной лиге после матча против «Сан-Хосе Шаркс». Форвард оформил хет-трик в этой встрече и принес победу «Питтсбург Пингвинз». Для российского хоккеиста такой результат стал 12 в карьере.
Первую шайбу Евгений Малкин забросил на исходе второй двадцатиминутки с передачи Фила Кессела. Остальные два гола пришлись на решающий период. Российский форвард успешно реализовал моменты на 47-й и 59-й минутах встречи, закрепив преимущество «пингвинов».
Сейчас на счету Евгения Малкина в этом сезоне 55 (26+29) баллов за результативность в 48 матчах.
All three @emalkin71geno goals! pic.twitter.com/BowyeJnQPV— NHL GIFs (@NHLGIFs) 31 января 2018 г.