/ «Многогранный» Евгений Малкин стал героем канадской программы

Сюжет про хоккеиста вышел на портале SportsNet.

Евгений Малкин — хоккеист из Магнитогорска и действующий игрок команды НХЛ «Питтсбург Пингвинз», стал героем программы на портале SportsNet. Впечатлениями от игрока делятся его товарищи по команде и наставник. Сюжет «Многогранный Евгений Малкин» рассказывает о начале карьере российского хоккеиста, его первых шагах в Америке.

Важный и страшный момент был на выставочной игре. Я бросил шайбу по воротам, начал двигаться за воротами, столкнулся со своим же игроком. Я задумался о том, чтобы вернуться домой, продолжить карьеру в России. Это был переломный момент для меня. Я был напуган. Появлялись мысли, может, я не готов здесь играть. — делится воспоминаниями хоккеист Евгений Малкин.

Сейчас в составе «Пингвинов» две суперзвезды — Евгений Малкин и Сидни Кросби. Концентрация хоккейных звезд дала результат для команды, отмечает тренер клуба Майк Салливан.

