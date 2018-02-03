/ «Питтсбург» Малкина разгромил «Вашингтон» Кузнецова

Капитан «Пингвинов» отметился двумя голевыми передачами и двумя шайбами.

Непростая игра для «Вашингтона», за который выступают южноуралец Евгений Кузнецов, состоялась 2 февраля. На питтсбургском льду «столичные» потерпели разгромное поражение от «пингвинов» — 7:4. Хоккеисты «Питтсбурга» сразу показали класс, открыв счет уже на 3 минуте (шайба Фила Кессела), южноуральский форвард команды Евгений Малкин показал себя в третьем периоде.

Это было великолепно. Мы играли быстро. Мы использовали наши ноги. Мы понимали друг друга. Мы наслаждаемся, играя. И сейчас мы очень рады. Мы понимаем, что у нас есть четыре замечательных связки нападающих. — прокомментировал игру Евгений Малкин.

На счету нападающего «Питтсбурга» две голевые передачи и две реализованных атаки на ворота. «Столичный» Евгений Кузнецов забил одну шайбу, зато капитан команды Александр Овечкин дважды обыграл вратаря «Пингвинов».

Отметим, что 2 февраля не повезло другому южноуральцу, Артемию Панарину, играющему за «Коламбус». Команда уступила «Сан-Хосе» 2 очка. Итог игры: 3:1.

