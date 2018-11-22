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/ Евгений Малкин вышел на 96-е место в списке лучших бомбардиров в истории

Евгений Малкин вышел на 96-е место в списке лучших бомбардиров в истории

Форвард забил победный гол в матче с «Далласом». Результативная серия хоккеиста продлилась до 5 игр.
сегодня в 18:04
  |  Хоккей
Нападающий хоккейного клуба «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин забил победный гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против команды «Даллас Старз». Эта шайба стала для Малкина восьмой в сезоне, а сам форвард продлил свою результативную серию до 5 игр.

Кроме того, Евгений Малкин набрал 958-е очко в НХЛ. Таким образом, российский хоккеист догнал по количеству результативных действий канадского защитника Лэрри Робинсона. Теперь игроки делят между собой 96-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ за всю историю существования организации.

Воспитанник «Магнитки» в большинстве получил передачу у борта от партнера по команде Криса Летанга, выкатился на свободное пространство возле правого от себя круга вбрасывания, и кистевым броском отправил шайбу в ворота другого воспитанника магнитогорского «Металлурга» Антона Худобина.

Отметим также, что кроме Малкина и Худобина в матче принимал участие еще один игрок из Челябинской области — нападающий «Далласа» Валерий Ничушкин. Однако форвард не смог отличиться результативными действиями, продлив безголевую серию до 17 матчей.

Встреча команд закончилась со счетом 5:1 в пользу «Пингвинов». Всего на счету Малкина 28 очков в 20 матчах текущего сезона НХЛ.

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