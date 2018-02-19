/ Артемий Панарин забил, а Евгений Малкин вышел на второе место в гонке бомбардиров НХЛ

«Коламбус» уступил «Пингвинз» с разгромным счетом.

Очередной игровой день в Национальной хоккейной лиге принес победу «Питтсбург Пингвинз» в матче против «Коламбус Блю Джекетс». Встреча состоялась в Коламбусе в «Нейшнвайд-Арене». Итог — 5:2 в пользу гостей.

Отличились южноуральцы по обеим сторонам от «амбразур» — коркинец Артемий Панарин оформил гол, а магнитогороцец Евгений Малкин отметился результативной передачей. Малкин набрал 70-е очко в сезоне и стал вторым в списке бомбардиров.

Эта победа стала для «Питтсбург Пингвинз» пятой подряд, эта серия стала первой продолжительной в нынешнем регулярном чемпионате. Также команда Майка Салливана набрала 74 очка и возглавила Столичный дивизион.