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/ Артемий Панарин забил, а Евгений Малкин вышел на второе место в гонке бомбардиров НХЛ

Артемий Панарин забил, а Евгений Малкин вышел на второе место в гонке бомбардиров НХЛ

«Коламбус» уступил «Пингвинз» с разгромным счетом.
сегодня в 14:35
  |  Хоккей

Очередной игровой день в Национальной хоккейной лиге принес победу «Питтсбург Пингвинз» в матче против «Коламбус Блю Джекетс». Встреча состоялась в Коламбусе в «Нейшнвайд-Арене». Итог — 5:2 в пользу гостей.

Отличились южноуральцы по обеим сторонам от «амбразур» — коркинец Артемий Панарин оформил гол, а магнитогороцец Евгений Малкин отметился результативной передачей. Малкин набрал 70-е очко в сезоне и стал вторым в списке бомбардиров.

Эта победа стала для «Питтсбург Пингвинз» пятой подряд, эта серия стала первой продолжительной в нынешнем регулярном чемпионате. Также команда Майка Салливана набрала 74 очка и возглавила Столичный дивизион.

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