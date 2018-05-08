/ Евгений Малкин рассказал о своих планах на время Чемпионата мира

Хоккеист собирается поправить свое здоровье.

Южноуральский хоккеист Евгений Малкин не примет участия в матчах Чемпионата мира, которые сейчас проходят в Дании. «Питтсбург Пингвинз» вылетел из борьбы за Кубок Стенли после поражения от «Вашингтон Кэпиталз». Малкин рассказал о своих планах после завершения сезона.

На чемпионат мира я не еду. Буду залечивать болячки. Потянул связки, играл в наколеннике, а это неудобно. — передает Championat.com слова хоккеиста Евгения Малкина.

Таким образом национальную сборную не будут представлять игроки из НХЛ. Остальные россияне, претендующие на место, продолжают сезон в родных клубах.

У нас здесь состав. — отметил ранее исполняющий обязанности главного тренера Илья Воробьев.

Напомним, сборная России одержала три сокрушительные победы подряд на ЧМ. Россияне одолели соперников из Франции, Австрии и Беларуси.