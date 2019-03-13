/ Представитель болельщиков «Трактора» Артур Лекус рассказал о «Призе зрительских симпатий»

В этом году трофей получит голкипер «черно-белых» Василий Демченко.

Представитель инициативной группы «Приза зрительских симпатий» от болельщиков «Трактора» Артур Лекус рассказал пресс-службе челябинской команды о том, как родилась идея вручения награды от лица болельщиков. По словам Артура, инициатива появилась в 2012 году, когда появилось больше возможностей для общения фанатов за счет медиа-сопровождения жизни клуба.

Ранее был приз, но он присуждался по спортивным показателям. А нам, как болельщикам, статистика не так интересна, как эмоциональное отношение к игрокам. Вот и придумали именно «Приз зрительских симпатий». И сразу решили — приз должен быть солидным. Подключились болельщики из Златоуста и предложили его изготавливать на оружейной фабрике, славящейся своими уникальными изделиями. Так что в этом году мы вручаем восьмой «Приз зрительских симпатий». — рассказал Артур Лекус.

Объяснил представитель и то, почему трофей с этого сезона носит имя легендарного челябинского хоккеиста Пала Лазарева, скончавшегося в сентябре прошлого года. По словам Арура Лекуса, придать награде имя известного нападающего решили сами болельщики, а связано это, в первую очередь, с большой любовью поклонников челябинского хоккея к игроку. Рассказал Артур Лекус и о процедуре голосования.

Все отработано за эти годы и проходит при поддержке «Трактора». Сначала на домашних матчах в арене ставятся специальные кабинки для голосования, где болельщики выбирают из всей команды четырех лидеров. А затем на официальном сайте клуба идет выбор самого-самого игрока. Благодаря медиа-технологиям в голосовании принимают участие тысячи болельщиков, в том числе иногородние. Победитель этого сезона. — вратарь Василий Демченко. — сказал Артур Лекус.

Как отметил Артур Лекус, сам приз будет готов уже совсем скоро. Его изготовили в Челябинской области, в Златоусте, а торжественное вручение состоится на традиционном матче с болельщиками.